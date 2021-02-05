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  • 5 февраль 2021 20:32
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В Самарканде отец задушил 6-летнего сына до смерти

Городской суд по уголовным делам приговорил жителя Самарканда к 17 годам и 6 месяцам лишения свободы за убийство сына. Об этом сообщил телеканал «Узбекистан 24»

 

 

В ходе судебного заседания выяснилось, что мужчина поссорился с супругой, из-за чего женщина ушла в родительский дом. После неудачных попыток помириться с женой, самаркандец принимает решение убить сына и совершить суицид. Осужденный задушил своего 6-летнего ребенка, однако, совершить самоубийство ему не удалось.

 

Как сообщается, медики спасли мужчину, а ребенок скончался.


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