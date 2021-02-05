Российская компания реализует транспортный мастер-план для Самарканда в ближайшие полгода

Директор по развитию компании Simetra Кристиан Бёттгер совершил рабочую поездку в Самарканд, где принял участие в нескольких официальных встречах на высоком уровне для определения целей развития транспорта. Во время визита обсуждался проект по разработке транспортного мастер-плана, который Simetra реализует для Самарканда в ближайшие полгода, говорится на сайте компании.



Кристиан Бёттгер встретился с представителями заказчиков проекта – директором Центра изучения проблем развития транспорта и логистики Министерства транспорта Муродом Абидовым и хокимом Самарканда Бобурмирзо Облакуловым. Во встречах участвовали директор Департамента транспорта Самаркандской области Инатилла Хамраев. Также состоялась установочная встреча с и. о. министра транспорта Узбекистана Илхомом Махкамовым по поводу видения Министерства транспорта транспортного развития городов в Узбекистане.

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«Сейчас команда SIMETRA приступает к реализации проекта, работы по нему продлятся до конца августа. На первом этапе наши специалисты подготовят и проведут полевые изыскания – сбор исходных данных», - отмечается в сообщении. Весь ход выполнения проекта будет освещаться на специальном информационном сайте. Сайт будет работать на двух языках – узбекском и русском.



На сайте компании отмечается, что специалисты Simetra участвовали в создании крупнейших транспортных моделей, в число которых входят: комплексная модель Москвы и Московской агломерации, Санкт-Петербурга, Алматы, Киева, Тверской области, Пермского края, Московской области, Ростовской области и еще целого ряда городов и регионов европейской части России.