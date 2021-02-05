Российские учителя приступили к своим обязанностям в Самарканде

«Мне впервые подарили цветы, обычно я их дарю»,-именно так вспоминает Расул Мурадов день, когда его встретили на железнодорожном вокзале Самарканда. Сидя за одним столом с представителями областного управления народного образования, уроженец Астраханской области казахского происхождения восхищается гостеприимством самаркандцев.





Расул Мурадов- преподаватель русского языка в Астраханском государственном техническом университете. Вместе со своими коллегами он приехал в Самаркандскую область в рамках проекта «Зур!» («Класс!»), в реализации которого акцент будет сделан на повышение качества преподавания русского языка в узбекоязычных школах. На первом этапе всего в регион прибыло пять российских специалистов. По приезду каждый из них разместился в специально выделенные для них служебные квартиры. Интерьер дома, где будет жить Расул Хасанович ближайший год, украшен предметами с восточными мотивами. Сюзане, атласные лоскуты, узбекские национальные инструменты. Из казахского-только курпачи и традиционный дастархан-стол.

-Я много лет проживаю в Российской Федерации,-рассказывает Расул Мурадов. –Это очень многонациональная страна, я сам этнический казах. Все, что я здесь вижу, это отражение моей домашней обстановки. Поселившись в этом доме, я почувствовал домашний уют.

Приезд преподавателей российских вузов осуществлен в результате меморандума о реализации проекта «Зур!», подписанного в прошлом году во время визита официальной делегации РФ в республику. Проект претворяют в жизнь при финансовой поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт". Первые две недели приехавшие методисты будут анализировать практику преподавания в районных школах, проведут мониторинг текущего уровня владения русским языком местных учителей. Исходя из полученных результатов, разработают для зарубежных коллег программы и рекомендации по преподаванию языка.

-Учителя из России будут преподавать русский язык в школах нашего региона не как родной, а как иностранный,-говорит Хилола Шарипова, методист русского языка ОблУНО. –Проект рассчитан на 10 лет, но пока преподаватели приехали на пять месяцев. Следующий этап начнется в сентябре, к тому времени ожидается приезд около 100 специалистов. Каждый год их количество будет увеличиваться на 100 человек. В основном все они будут работать в отдаленных районах области, где на самом деле существуют проблемы с преподаванием языка Пушкина.

Первый рабочий день Расула Мурадова прошел в общеобразовательной школе №23 Джамбайского района. Коллектив учебного заведения, где имеется одиннадцать классов с русским языком обучения, встретил гостя весьма приветливо, впрочем, как подобает узбекскому народу. Для иностранца выделили отдельный кабинет с компьютером. Главное, как признается астраханец, есть Wi–Fi. Можно спокойно пообщаться с семьей и детьми, которые остались на родине.

Своими впечатлениями делится еще один педагог из России-Елена Васильева. Трудовые обязанности в последующие месяцы филологу из Иркутской области предстоит выполнять в школе №21 Тайлакского района. По словам Елены Викторовны, она всегда мечтала побывать в Узбекистане, особенно, в солнечном Самарканде. Ее приезду больше всего обрадовались учителя районной школы.

-Услышав о приезде российских преподавателей в наш регион мы были очень воодушевлены,-рассказывает один из учителей районной школы Урмет Халилляева. – Нужно признаться, что в последнее время в нашей школе наблюдались затруднения с методикой преподавания для национальных классов. Я думаю, что мы сработаемся с новым коллегой, помогая друг другу, получим хорошие результаты и наши ученики будут владеть русским языком в совершенстве.

Напомним, в Самаркандскую область приехали пять преподавателей русского языка и два методиста для работы в региональном центре переподготовки и повышения квалификации. По итогам всех этапов программы ее смогут пройти около 30 тысяч узбекских учителей.