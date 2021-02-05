Российские учителя приступили к своим обязанностям в Самарканде

«Мне впервые подарили цветы, обычно я их дарю»,-именно так вспоминает Расул Мурадов день, когда его встретили на железнодорожном вокзале Самарканда. Сидя за одним столом с представителями областного управления народного образования, уроженец Астраханской области казахского происхождения восхищается гостеприимством самаркандцев.
Расул Мурадов- преподаватель русского языка в Астраханском государственном техническом университете. Вместе со своими коллегами он приехал в Самаркандскую область в рамках проекта «Зур!» («Класс!»), в реализации которого акцент будет сделан на повышение качества преподавания русского языка в узбекоязычных школах. На первом этапе всего в регион прибыло пять российских специалистов. По приезду каждый из них разместился в специально выделенные для них служебные квартиры. Интерьер дома, где будет жить Расул Хасанович ближайший год, украшен предметами с восточными мотивами. Сюзане, атласные лоскуты, узбекские национальные инструменты. Из казахского-только курпачи и традиционный дастархан-стол.
Приезд преподавателей российских вузов осуществлен в результате меморандума о реализации проекта «Зур!», подписанного в прошлом году во время визита официальной делегации РФ в республику. Проект претворяют в жизнь при финансовой поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт". Первые две недели приехавшие методисты будут анализировать практику преподавания в районных школах, проведут мониторинг текущего уровня владения русским языком местных учителей. Исходя из полученных результатов, разработают для зарубежных коллег программы и рекомендации по преподаванию языка.
Первый рабочий день Расула Мурадова прошел в общеобразовательной школе №23 Джамбайского района. Коллектив учебного заведения, где имеется одиннадцать классов с русским языком обучения, встретил гостя весьма приветливо, впрочем, как подобает узбекскому народу. Для иностранца выделили отдельный кабинет с компьютером. Главное, как признается астраханец, есть Wi–Fi. Можно спокойно пообщаться с семьей и детьми, которые остались на родине.
Своими впечатлениями делится еще один педагог из России-Елена Васильева. Трудовые обязанности в последующие месяцы филологу из Иркутской области предстоит выполнять в школе №21 Тайлакского района. По словам Елены Викторовны, она всегда мечтала побывать в Узбекистане, особенно, в солнечном Самарканде. Ее приезду больше всего обрадовались учителя районной школы.
Напомним, в Самаркандскую область приехали пять преподавателей русского языка и два методиста для работы в региональном центре переподготовки и повышения квалификации. По итогам всех этапов программы ее смогут пройти около 30 тысяч узбекских учителей.