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  • 5 февраль 2021 15:03
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Жительница Ургенча пыталась продать в Самарканд девушек для занятий проституцией

Сотрудниками управления МВД обеспечения безопасности на транспорте задержана женщина, продававшая девушек для занятий проституцией. 

 

Жительница Ургенча пыталась продать в Самарканд девушек для занятий проституцией

 

Согласно заявлению, поступившему на имя начальника УОБТ УВД Хорезмской области 2 февраля текущего года, стало известно, что гражданка Р.М., удерживая молодых несовершеннолетних девушек, принуждала их заниматься проституцией, периодически продавая их при этом за 1.000 – 1.500 долларов США в другие регионы.   

 

                

В ходе оперативного мероприятия, проведенного по данному заявлению сотрудниками ОУР и ГБТЭ, на станции Хазорасп при попытке продажи за 1.400 долларов США условному покупателю М.М. 19-летней М.Ф., проживающей по улице Наманган города Ургенч, и 21-летней М.А., проживающей по улице Проектная города Ургенч, с вещественными доказательствами была задержана гражданка Р.М. 1989 г.р., проживающая по улице Гурлан города Ургенч. Девушек она намеревалась продать в Самаркандскую область на 7 дней для занятия проституцией.

 

По данному факту в отношении гражданки Р.М. возбуждено уголовное дело по пункту "б” части 2 статьи 135 Уголовного кодекса ("Торговля людьми") Республики Узбекистан, ведутся следственные действия.


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