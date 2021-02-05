Жительница Ургенча пыталась продать в Самарканд девушек для занятий проституцией

Сотрудниками управления МВД обеспечения безопасности на транспорте задержана женщина, продававшая девушек для занятий проституцией.

Согласно заявлению, поступившему на имя начальника УОБТ УВД Хорезмской области 2 февраля текущего года, стало известно, что гражданка Р.М., удерживая молодых несовершеннолетних девушек, принуждала их заниматься проституцией, периодически продавая их при этом за 1.000 – 1.500 долларов США в другие регионы.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного по данному заявлению сотрудниками ОУР и ГБТЭ, на станции Хазорасп при попытке продажи за 1.400 долларов США условному покупателю М.М. 19-летней М.Ф., проживающей по улице Наманган города Ургенч, и 21-летней М.А., проживающей по улице Проектная города Ургенч, с вещественными доказательствами была задержана гражданка Р.М. 1989 г.р., проживающая по улице Гурлан города Ургенч. Девушек она намеревалась продать в Самаркандскую область на 7 дней для занятия проституцией.

По данному факту в отношении гражданки Р.М. возбуждено уголовное дело по пункту "б” части 2 статьи 135 Уголовного кодекса ("Торговля людьми") Республики Узбекистан, ведутся следственные действия.