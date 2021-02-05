Зафиксирован ли «британский штамм» в Самарканде?

О мерах по недопущению проникновения
«британского штамма» в Самарканд рассказал начальник областного
управления санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного
здоровья Адхам Бахромов.
«Граждане, прибывающие в
Самарканд из-за рубежа на железнодорожном вокзале
и международном аэропорту проходят экспресс - тестирование , в
результате которого в течение 20 минут получаются результаты такого анализа.
Они также берутся под 10-дневное наблюдение специальными
медицинскими работниками. В случае выявления коронавирусной инфекции у
прибывших из-за рубежа он изолируется и доставляется в
специализированное лечебное учреждение»,-сказал специалист.
В Самаркандской
области в настоящее время «британский штамм» не зарегистрирован.