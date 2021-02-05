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  • 5 февраль 2021 8:55
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Зафиксирован ли «британский штамм» в Самарканде?

О мерах по недопущению проникновения «британского штамма» в Самарканд рассказал начальник   областного управления санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья   Адхам Бахромов.

 

 

«Граждане, прибывающие в Самарканд  из-за рубежа на железнодорожном вокзале и  международном аэропорту проходят экспресс - тестирование , в результате которого в течение 20 минут получаются результаты такого анализа.  Они также берутся под 10-дневное наблюдение  специальными медицинскими работниками. В случае выявления коронавирусной инфекции у прибывших из-за рубежа он изолируется и доставляется   в специализированное лечебное учреждение»,-сказал специалист. 

 

В Самаркандской области в настоящее время «британский штамм» не зарегистрирован.


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