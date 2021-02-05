Зафиксирован ли «британский штамм» в Самарканде?

О мерах по недопущению проникновения «британского штамма» в Самарканд рассказал начальник областного управления санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Адхам Бахромов.

«Граждане, прибывающие в Самарканд из-за рубежа на железнодорожном вокзале и международном аэропорту проходят экспресс - тестирование , в результате которого в течение 20 минут получаются результаты такого анализа. Они также берутся под 10-дневное наблюдение специальными медицинскими работниками. В случае выявления коронавирусной инфекции у прибывших из-за рубежа он изолируется и доставляется в специализированное лечебное учреждение»,-сказал специалист.

В Самаркандской области в настоящее время «британский штамм» не зарегистрирован.