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  • 4 февраль 2021 6:54
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Прокуратура проверяет следователя, отказавшего открыть дело против Жасура Умирова

Прокуратура проверяет следователя, отказавшего открыть дело против Жасура УмироваПрокуратура города Каттакургана Самаркандской области изучает действия следователя органов внутренних дел Каттакурганского района, который отказался возбуждать уголовное дело об изнасиловании 16-летней учащейся лицея. Об этом пишет Gazeta.uz.

 

Как сообщила пресс-служба ведомства, следователь следственного отдела ОВД Каттакурганского района принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела по пункту 2 статьи 83 Уголовно-процессуального кодекса (отсутствие в деяниях состав преступления) на том основании, что в деле отсутствуют признаки преступления.

 

Более того, сообщалось, что при подаче заявления пострадавшей рекомендовали обратиться в гражданский суд либо уже в ЗАГС для регистрации брака.

 

Прокуратура Каттакургана проводит доследственную проверку по данному факту.

 

2 февраля Каттакурганский городской суд по уголовным делам признал певца Жасура Умирова виновным в изнасиловании и приговорил его к 5 годам лишения свободы.

 

Ещё два фигуранта дела осуждены на 1,5 года за укрывательство преступления и лжесвидетельство.


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