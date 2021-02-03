В Самарканде пройдет выставка современного искусства "Опыт"

Впервые в истории Самарканда в период с 5 марта по 10 апреля 2021 года пройдет крупнейшая международная выставка современного искусства "Опыт". Открытие экспозиции состоится 5 марта в 11:00 в Самаркандском областном краеведческом музее.

На выставке будут представлены творческие работы 16 авторов из таких стран как США, Франция, Швеция, Куба, Китай и других. В рамках выставки также пройдут кураторские экскурсии, лекция «Новый опыт в искусстве», посвящённая современному искусству. Лекции пройдут 6, 13, 20, 27 марта и 3 апреля в 11:00.

Инициаторы выставки-музей современного искусства «Рухсор», Самаркандский государственный объединённый историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.