 В Самарканд прибыли методисты из России

В рамках проекта «Класс!» («Зур!») 5 преподавателей Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена прибыли в Самарканд. Они проведут в регионе ряд исследований, чтобы оценить уровень преподавания русского языка в узбекских школах и дать свои рекомендации.

В областном управлении народного образования состоялся обмен мнениями с российскими учителями. Начальник ОблУНО Зебинисо Шодиева проинформировала коллег о системе образования области, школах, проводимой работе на местах и ​​поблагодарила за сотрудничество.

Учителя из России в рамках проекта будут работать в учебных заведениях нашей области в течение года. Для них выделены служебные квартиры.