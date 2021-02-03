В Самаркандской области прошел фестиваль «Нафосат»

Как известно, по инициативе Комиссии по вопросам обеспечения гендерного равенства Республики Узбекистан совместно с ассоциацией «Узтекстильпром», Министерством по поддержке махалли и семьи, Центром изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр» и партнерскими организациями в регионах страны проводится фестиваль «Нафосат», направленный на дальнейшее развитие культуры одежды среди населения, особенно среди молодежи. На днях данный фестиваль прошел и в Самаркандской области.

В первый день фестиваля в Молодежном центре Самарканда открылась выставка национальных костюмов, созданных дизайнерами и народными умельцами. Выступившие отметили, что в последние годы вопросы дальнейшего повышения статуса женщин в нашем обществе, обеспечения их активного участия в жизни государства и общества определены в качестве одного из важных направлений государственной политики.

В частности, отмечалось, что по мере роста роли женщин в общественной жизни растет и внимание к их одежде и внешнему виду. Подчеркивалось, что сегодня время требует регулярной пропаганды среди женщин национального и современного стиля одежды, соответствующего нашему менталитету.

Кроме того, на пресс-конференции, организованной при участии дизайнеров Узбекистана, молодежи и специалистов показан сюжет «Made in Uzbekistan» о деятельности ведущих производственных предприятий, работающих в стране.

Кроме того, в рамках фестиваля проведен семинар-тренинг «Культура одежды среди женщин и молодежи», в котором приняли участие со своими докладами ряд местных специалистов, ведущих дизайнеров по таким актуальным темам, как «Мода и традиции» и «Образ современной узбекской женщины в глазах ведущих специалистов и узбекских дизайнеров».

В рамках фестиваля состоялся показ моды «История национальной одежды Самарканда». В мероприятии представители ассоциаций «Хунарманд» и «Тадбиркор аёл» в Самаркандской области высказали свои мнения о дальнейшем развитии отрасли, создании и регулярной пропаганде национальной и современной одежды среди молодежи в соответствии с нашим менталитетом.

Кроме того, учебным центром «Бибиханум» проведен показ одежды, в ходе которого участникам были продемонстрированы коллекции «Самаркандская национальная одежда», «Фарида», «Современная одежда», «Очаровательная узбекская женщина».

Во второй день мероприятия участники фестиваля близко ознакомились с ведущим учебным центром «Бибиханум».

Проведен также показ моды «Современная узбекская мода, традиции и новые дизайны» и новых коллекций ведущих узбекских дизайнеров.