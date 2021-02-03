Двух уроженок Самарканда арестовали за попытку отправить девушку в Турцию

Правоохранительные органы в столичном аэропорту задержали двух женщин, которые пытались отправить девушку в Турцию для занятия проституцией. По сообщению Следственного департамента при МВД Узбекистана, 29 января 2021 года, 28-летняя Шоира Н. и 32-летняя Нилуфар Р. в целях личной наживы предложили гражданке по имени «Мухлиса» свою помощь в отправлении ее в Турцию, а именно в город Стамбул, для занятия проституцией. Сутенерши заверили свою жертву, что она сможет заработать не плохие деньги.

«Эти женщины предложили гражданке М свою помощь в подготовке всех необходимых документов, оплаты дорожных и иных необходимых расходов для ее выезда из страны. В Турции, по их предварительному сговору, девушку должна была встретить их сообщница Наргиза Г., однако, план не удался. Женщин задержали сотрудники правоохранительных органов в момент отправки «Мухлисы» через аэропорт имени Ислама Каримова»,-говорится в документе.

По данному факту Следственным отделом при УКД ОВД города Самарканд в отношении Шоиры Н. и Ниулфар Р. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «е» ч. 2 ст. 135 (торговля людьми) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

В ходе предварительного следствия, было установлено, что Шоира Н., является ранее судимой и была приговорена к 8 годам лишения свободы за совершение аналогичного преступления, но вскоре ее помиловали.

В настоящее время в целях установления аналогичных случаев продажи девушек за границу Шоирой Н. и Нилуфар Р. проводятся следственные действия.

По результатам предварительного расследования будет обеспечено принятие законного решения.