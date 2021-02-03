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  • 3 февраль 2021 9:50
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Заместитель премьер-министра А.Абдухакимов ознакомился с туристическим потенциалом Нурабадского района

Заместитель премьер-министра Узбекистана, председатель Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов ознакомился с туристическим потенциалом Нурабадского района Самаркандской области.

 

Заместитель премьер-министра А.Абдухакимов ознакомился с туристическим потенциалом Нурабадского района

 

Первым местом посещения была пещера Хазрати Дауда, где были продемонстрированы проекты строительства канатной дороги на данной территории. Азиз Абдухакимов дал свои предложения по благоустройству имеющейся инфраструктуры, чтобы облегчить доступ приезжающих гостей к данной территории. Затем гости ознакомились с туристическим комплексом «Доктор кобра», где были продемонстрированы возможности данного места.

 

Заместитель премьер-министра А.Абдухакимов ознакомился с туристическим потенциалом Нурабадского района

 

Азиз Абдухакимов дал свои рекомендации по популяризации данного места не только среди местных жителей, но и иностранных гостей. 

 

Пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области

 


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