Суд приговорил певца Жасура Умирова к пяти годам тюрьмы по обвинению в изнасиловании, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Верховного суда.

Сегодня, 2 февраля, Каттакурганский городской суд по уголовным делам вынес решение по делу об изнасиловании 16-летней учащейся лицея в Самаркандской области. Обвиняемым по данному делу выступали певец Жасур Умиров, а также еще два узбекистанца. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Согласно приговору: