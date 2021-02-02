Суд приговорил певца Жасура Умирова к пяти годам тюрьмы по обвинению в изнасиловании, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Верховного суда.
Сегодня, 2 февраля, Каттакурганский городской суд по уголовным делам вынес решение по делу об изнасиловании 16-летней учащейся лицея в Самаркандской области. Обвиняемым по данному делу выступали певец Жасур Умиров, а также еще два узбекистанца. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.
Согласно приговору:
- Жасур Умиров был признан виновным по части 1 статьи 118 (изнасилование) Уголовного кодекса и приговорён к 5 года лишения свободы.
- А. З. был признан виновным по части 1 статьи 238 (лжесвидетельство) и части 2 статьи 241 (несообщение о преступлении или его укрывательство) УК и приговорён к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.
- Ш. К. был признан виновным по части 1 статьи 238 и части 2 статьи 241 и приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.