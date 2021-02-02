Что такое «британский» штамм?

В редакцию сайта STV.UZ в последнее время начало поступать много обращений по поводу «британского» штамма. Что он из себя представляет?

По данным Самаркандского областного управления санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, новому, так называемому британскому штамму коронавируса более присущи такие симптомы, как кашель, сильная усталость, боль в горле и мышцах, а вот потеря обоняния менее выражена, чем у "китайского" варианта.

Новый штамм коронавируса, впервые обнаруженный в Великобритании, к настоящему времени распространился во многие страны мира. Однако, к сожалению, заболевание выявлено и в нашей стране.

«Новый штамм очень заразен для детей и подростков в возрасте до 19 лет, и вирус присутствует у пациентов с рядом специфических симптомов. Пропадает аппетит, температура тела поднимается выше 37 градусов, появляется сильный кашель, мышечные боли и утомляемость, большинство пациентов становятся нервными, учащаются случаи раздражительности. Некоторые также испытывают боль в животе и горле»,-отметили в областной СЭС.

Управление санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Самаркандской области призывает граждан быть бдительными, регулярно носить медицинские маски в общественных местах и ​​на рабочем месте, сохранять социальную дистанцию, регулярно мыть руки и часто использовать антисептики.

Если у вас есть вопросы по поводу «британского» штамма и ситуации, связанной с ним, звоните по телефонам горячей линии 233-26-96, 233-26-97, 233-26-98, 233-26-99.