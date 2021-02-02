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  • 2 февраль 2021 9:54
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В Самарканде 17000 потребителей подключены к биллинговой системе

На основании Постановления Президента Республики Узбекистан от 24 сентября 2020 года

о дополнительных мерах по реализации проекта  «Внедрение автоматизированной системы контроля и учета природного газа» в Самаркандской области ведутся работы по установке электронных  счетчиков газа.

 

В Самарканде 17000 потребителей подключены к биллинговой системе

 

В настоящее время более 140 бригад задействованы в установке «умных» газовых счетчиков в Самарканде и Каттакургане. На сегодняшний день электронные счетчики газа установлены более чем в 20 домах потребителей природного газа по всему региону. К биллинговой системе подключены счетчики газа 17 000 потребителей.

 

В Самарканде 17000 потребителей подключены к биллинговой системе

 

В частности, на сегодняшний день в Самарканде установлено 12 200 счетчиков, в Каттакургане- 2000.

Как сообщила пресс-служба газового филиала «Худудгаз Самарканд», все необходимые запасные части для установки «умных» счетчиков, защитного бокса и регулятора в домах населения ООО «Худудгазтаминот» предоставляет абсолютно бесплатно.

 

В случае возникновения проблем можно обратиться по короткому номеру 104 или звонить 66-239-78-12!


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