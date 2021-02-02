Как Самарканд готовится к саммиту ШОС





Как рассказал заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов, для проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2022 году, который пройдет именно в Самарканде, подготовят всю необходимую инфраструктуру. По этому случаю в городе планируют провести масштабную реконструкцию.

Аэропорт со звездами





Власти разработали план мероприятий по подготовке международного аэропорта Самарканда к встрече глав государств и правительств, а также гостей стран ШОС. Строительство уже идет полным ходом. Новый аэропорт будет современным и высокотехнологичным.





Дизайн проекта представляет собой "синтез прошлого и настоящего". Аэропорт будет иметь форму "открытой книги" с изображениями созвездий прямо на крыше здания. Это еще раз напомнит жителям и гостям города о вкладе выдающегося астронома Мирзо Улугбека в развитие науки и цивилизации всего человечества.





Для строительства привлечены ведущие международные эксперты по архитектуре: проект аэропорта общей стоимостью 62 миллиона долларов реализуется турецкой инженерно-строительной компанией Kiklop и отечественной Primetime Group, подрядчиком выступает Enter Engineering.





Для комфорта путешествующих будут внедрены самые современные технологии: новый вид регистрации пассажиров и багажа и максимально удобное обслуживание при посадке. Всего планируется сделать 26 регистрационных точек: отдельно для международных вылетов и местных. В разных местах будут находиться и залы ожидания — международный и местный. Кроме того, известно, что на летном шоссе сделали специально дополнительную полосу международного стандарта для принятия большегрузных боингов.

Рабочего названия у аэропорта пока еще нет, однако конкурс уже в самом разгаре. Предлагаются такие варианты: "Амир Темур", "Мирзо Улугбек", "Самарканд".

Завершить строительные работы и сдать объект в эксплуатацию планируется уже в этом году.





Новый международный туристический центр: гостиницы, винодельня и амфитеатр

Для гостей ШОС и, конечно же, туристов к концу 2021-го планируется достроить новый Самаркандский международный туристический центр — это будет основная территория, где пройдут мероприятия запланированного саммита. В дальнейшем подразумевается, что именно сюда будут съезжаться туристы со всего мира.





Основное строительство развернулось на территории в 135 гектаров. По двум берегам знаменитого Гребного канала будут располагаться: этногородок "Вечный город", винодельня, гостиницы и внушительный по размерам трехэтажный Конгресс-холл (площадь 2 800 кв. метров, площадь основного зала, где будут проходить совещания первых лиц, 65х65 м, высота 14 метров), где непосредственно пройдут совещания, саммит руководителей стран ШОС.

К слову, в городе имеются пока около 160 отелей, также построены гостевые дома и хостелы. Однако раньше, когда не было пандемии и туристический поток был высоким, этих почти 7 тысяч мест для размещения катастрофически не хватало. Именно поэтому в новом проекте власти уделили особое внимание гостиницам. В Самарканде возведут 8 отелей (7, 11 и 22 этажей) разных категорий и звездности. Они будут рассчитаны на 1,2 тысячи номеров, в которых разместят гостей и участников предстоящего саммита.

"В Узбекистане формируется уже своя гостиничная сеть под маркой "Мароканда Парк Хотел". Эта сеть отелей сначала появится в Самарканде и в дальнейшем, я надеюсь, заработает по всей республике", — отметил заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов.

Известно, что глава государства Шавкат Мирзиёев поручил вынести строительство больших гостиниц за пределы города.

"Во-первых, это выполнение всех требований ЮНЕСКО по обеспечению сохранности нашего материального культурного наследия, и, самое главное, все, что здесь возводится, полностью соответствует всем международным требованиям", — объяснил Абдухакимов.





Напротив этногородка "Вечный город" ближе к Гребному каналу будет располагаться амфитеатр, который смотрит и на новый международный туристический центр, и на старую часть города.





Также планируется, что в этом туристическом центре будет проходить Международный музыкальный фестиваль "Шарк тароналари". Обычно он проходил раз в два года на площади Регистан.





Самаркандский Гребной канал





Это еще одна местная достопримечательность. Он был построен и открыт еще в советское время для проведения турниров и соревнований по гребным видам водного спорта, а также для тренировки спортсменов по гребному спорту.

Длина канала составляет 2 180 метров, а ширина — более 150 метров. Он полностью соответствует международным стандартам. В регионе Центральной Азии это единственный подобный спортивный объект, а в рамках всего мира — один из нескольких.

По словам Азиза Абдухакимова, несмотря на то, что вокруг Гребного канала сегодня возводится туристический центр, он продолжит функционировать в качестве спортивного объекта. Более того, чтобы поддержать основное функциональное значение канала, власти возведут вокруг него за счет государственных средств новые спортивные сооружения.





Тут будут проходить различные соревнования международного уровня. В частности, уже принято решение, что в 2025 году в Узбекистане пройдет Молодежная Азиатская олимпиада, и по гребному спорту турниры будут проходить именно в Самарканде.

Также тут предусмотрено строительство бассейнов открытого и закрытого типов.

Саммит ШОС в Самарканде станет уже четвертым, который пройдет в Узбекистане. Ранее такое значимое международное мероприятие проходило только в Ташкенте в 2004, 2010 и 2016 годах.