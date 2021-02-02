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  • 2 февраль 2021 9:34
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Строители из Самарканда прошли отбор для работы в РФ

Строители из Самарканда прошли отбор для работы в РФВ Узбекистане стартовал организованный набор работников для строительной сферы России. Собеседования проводят представители компаний-работодателей, проверяя не только профессиональные навыки соискателей, но и знание русского языка.

 

Агентство по внешней трудовой миграцией Узбекистана совместно с двумя крупными застройщиками из РФ организовали набор рабочих в нескольких регионах республики. В частности, Самаркандский автомобилестроительный колледж на четыре дня превратился в настоящую ярмарку вакансий. Несколько сотен специалистов — штукатуры, каменщики, монтажники, отделочники, маляры, плотники, сантехники — могли пройти собеседование напрямую с будущим работодателем. Если кандидат подходил по всем критериям, то он получал возможность устроиться на строительные объекты в РФ. Зарплата достойная, плюс условия для проживания и даже питание на первое время.

 

За первые три дня - с 29 по 31 января — свои заявки успели подать более 2,5 тысячи узбекистанцев. Примерно 70% из обратившихся успешно прошли собеседования, но были и те, кому отказали в найме из-за недостаточно высокой квалификации или слишком узкой специализации. Такие граждане могут обратиться в специальные моноцентры и пройти экспресс-курсы для овладения востребованными профессиями.

 

Есть также перспективные кадры, которые устраивают работодателя в качестве профессионалов, однако им требуется дополнительная подготовка по русскому языку. В этом им поможет представительство РУДН, которое организует курсы по русскому для желающих устроиться на работу в России.

 

В период пандемии и действующих ограничений на въезд в РФ очень многие не могут покинуть Узбекистан и уехать на заработки. Такое исключение для строительной сферы — это шанс найти стабильную работу, поэтому желающих очень много. В связи с этим принято решение открыть организационные наборы по этой профессии во всех регионах Узбекистана.

ИСТОЧНИК


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