Студентка СамГМИ стала победительницей республиканского конкурса статей

Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан совместно с фондом поддержки талантливой молодёжи «Улугбек» и Агентством по делам молодёжи среди студентов, докторантов и исследователей проводится республиканский конкурс статей «Самая лучшая статья года».

В текущем году в конкурсе активное участие приняли и студенты Самаркандского государственного медицинского института, которые подали свои статьи по направлениям "Почему я люблю Узбекистан”, "Наследие предков – бесценно”, "Новый Узбекистан – страна новых возможностей” и другим, всего 11 направлениям.

Всего оргкомитетом конкурса было получено свыше 500 статей, из которых жюри в качестве самых лучших было отобрано 44 статей.

Статья студентки факультета медицинской педагогики СамГМИ Диёры Ахмеджановой "Третий Ренессанс – возможности молодёжи” была отобрана в качестве "Лучшей статьи года”.

Награждение победителей конкурса было проведено в Министерстве высшего и среднего специального образования, а отобранные статьи войдут во вторую книгу "Талантливая молодёжь Нового Узбекистана.