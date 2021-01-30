Правоохранители задержали "Федю Самаркандского", который вымогал деньги, обещая выложить компрометирующее видео в ТикТок, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные МВД.

В УВД с заявлением обратился гражданину А. – 32-летний житель Хавастского района Сырдарьинской области. Он сообщил, что 26 января 2021 года на его мобильный телефон поступил звонок от неизвестного, который назвал себя "Федя Самаркандский".

Звонящий сообщил, что распространит в приложении ТикТок личную переписку, фотографии и видео между мужчиной и его знакомой, если тот не даст ему 1 миллион сумов.

"27 января в ходе оперативного мероприятия были задержаны жители поселка Жумабозор Тайлакского района 23-летний Б.Ф. и 29-летний Ф.Б. при попытке продажи сим-карты, принадлежащей гражданину А., за 1 миллион сумов", – отметили в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 165 (вымогательство) Уголовного кодекса.