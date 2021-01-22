Установка «умных» счетчиков осуществляется бесплатно-«Худудгаз Самарканд»

В последнее время в социальных сетях появились сообщения о том, что за установку газовых счетчиков нового поколения у граждан требуют до 100 тысяч сумов.

На телеграмм – канале городского хокимията размещено сообщение, согласно которому установка новых газовых счетчиков в Самарканде осуществляется бесплатно. Причем безвозмездно устанавливаются даже защитные коробки для газовых счетчиков. В случае вымогательства можно обращаться по короткому номеру 104 или (66) 239-78-12.



Отмечается, что в настоящее время в Самарканде работают 145 бригад, занимающихся установкой электронных приборов учета.



Ранее сообщалось, что согласно новому графику полная замена газовых счетчиков в городе Самарканда должна завершится к 1 марта.