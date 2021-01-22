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  • 29 январь 2021 15:28
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Установка «умных» счетчиков осуществляется бесплатно-«Худудгаз Самарканд»

В последнее время в социальных сетях появились сообщения о том, что   за установку газовых счетчиков нового поколения у граждан требуют до 100 тысяч сумов. 

 

Установка «умных» счетчиков осуществляется бесплатно-«Худудгаз Самарканд»

 

На телеграмм – канале городского хокимията размещено сообщение, согласно которому установка новых газовых счетчиков в Самарканде осуществляется бесплатно. Причем безвозмездно устанавливаются даже защитные коробки для газовых счетчиков. В случае вымогательства можно обращаться по короткому номеру 104 или (66) 239-78-12.


Отмечается, что в настоящее время в Самарканде работают 145 бригад, занимающихся установкой электронных приборов учета.


Ранее сообщалось, что согласно новому графику полная замена газовых счетчиков в городе Самарканда должна завершится к 1 марта.


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