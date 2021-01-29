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  • 29 январь 2021 12:17
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Из Самарканда до конца 2021 года на работу за рубеж отправятся 11,5 тыс. человек

Из Самаркандской области до конца 2021 года организованным порядком на работу за рубеж отправятся 11,5 тыс. человек. Большинство из них — в Россию.

 

Из Самарканда до конца 2021 года на работу за рубеж отправятся 11,5 тыс. человек

 

Как в нынешних условиях можно легально выехать на работу в РФ, что надо знать узбекистанцам, желающим поехать на заработки, и как "жить с высоко поднятой головой"? На эти и другие вопросы корреспонденту Sputnik Узбекистан ответил начальник Самаркандского областного отдела Агентства внешней трудовой миграции Умид Нормуродов.

 

Как объяснил чиновник, сейчас российский работодатель сам выбирает специалистов в Узбекистане. Затем этот выбор согласуется со специальной комиссией, которая сама принимает решение разрешить человеку въезд в РФ или нет. 

 

По словам Нормуродова, эта процедура довольно сложная. Было бы проще, если работодателям выдавали квоты и позволяли бы самим выбирать себе сотрудников, опустив этап согласования. 

 

— А с кем сейчас в России сотрудничает Самаркандский областной отдел Агентства внешней трудовой миграции?

 

— Одна из компаний, с которой мы активно ведем переговоры, — это саратовский "Атлант". Он представляет интересы более 30 юридических лиц. Там требуется более тысячи рабочих рук как в сфере строительства, так и сельском хозяйстве, и на производстве.

 

Есть у нас партнеры и в Москве. Такие предприятия, как "ТехСтрой" и "ПИК-Индустрия", как раз будут проводить конкурсный отбор в Самарканде с 29 января по 3 февраля. Если говорить более масштабно, то из Самаркандской области до конца 2021 года организованным порядком на работу за рубеж смогут выехать 11,5 тыс. человек. Большинство из них, конечно, поедут в Россию. Это семь тысяч трудовых мигрантов.

 

Кроме того, ведутся переговоры с Японией. Сейчас там закрыты границы в связи с пандемией, но мы занимаемся вопросом языкового обучения граждан.


— Что бы вы посоветовали людям, желающим самостоятельно выехать на работу за рубеж?

 

— Выезд в любую страну мира и возможность работать там — право каждого гражданина Узбекистана. Никто не может препятствовать этому. Но из-за пандемии границы многих стран на данный момент закрыты. Тем не менее появляются люди, которые предлагают различные незаконные или полулегальные способы выезда.


Например, предлагают поехать в Россию и устроиться на работу со справкой о необходимости лечения. Конечно, человек с этим документом сможет пересечь границу, но у него возникнут проблемы с оформлением патента, потому как цель визита в миграционной карте будет указана как лечение. 

 

Еще я бы посоветовал нашим гражданам выучить язык страны пребывания и хорошо освоить свое ремесло. Только тогда можно будет найти хорошую работу и жить с высоко поднятой головой. 


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