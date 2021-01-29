В Самарканде в феврале будут вакцинированы 15 тысяч человек

Вспышка коронавирусной инфекции в конце 2019 года взбудоражила почти весь мир, вызывая у людей одновременно страх и панику. Статистика заболеваемости стремительно росла, увеличивалось и количество летальных исходов. В разгар пандемии во многих странах началась ускоренная разработка средств диагностики и вакцин, предназначенных для борьбы с коронавирусом. На сегодняшний день вакцинация населения охватывает все больше стран.
Что такое вакцинация и что она нам даст? Когда начнут получать вакцины от Covid-19 в Узбекистане и в какой степени, в частности в Самаркандской области, проводится работа в этом направлении? Обо всем этом нам рассказал Адхам Бахромов, начальник Самаркандского областного управления санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.
По словам А.Бахромова, первая и вторая фазы клинических тестов указанной вакцины прошли успешно, никаких побочных эффектов у привитых добровольцев не наблюдалось.
Что касается массовой вакцинации населения Самаркандской области, то к данному вопросу стоит подойти с особой осторожностью, говорит наш собеседник. Необходимо подготовить вакцинаторов, сотрудников областного управления здравоохранения, места проведения прививок с учетом условий хранения и транспортировки получаемой вакцины.
При хранении китайской вакцины, как и любой другой, необходимо поддерживать температурный режим. Здесь важно соблюдать основные правила транспортировки. Со слов руководителя областной санитарно-эпидемиологической службы, планируется закуп 16 авторефрежираторов, предназначенных для перевозки требовательных к температурному режиму грузов.
Условным местом вакцинации населения города Самарканда намечается семейная поликлиника №2, жители районов и городов области будут получать прививки в территориальных вакцинационных пунктах, созданных на базе многопрофильных поликлиник.
Зарина Хакбердиева