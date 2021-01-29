В Самарканде в феврале будут вакцинированы 15 тысяч человек

Вспышка коронавирусной инфекции в конце 2019 года взбудоражила почти весь мир, вызывая у людей одновременно страх и панику. Статистика заболеваемости стремительно росла, увеличивалось и количество летальных исходов. В разгар пандемии во многих странах началась ускоренная разработка средств диагностики и вакцин, предназначенных для борьбы с коронавирусом. На сегодняшний день вакцинация населения охватывает все больше стран.

Что такое вакцинация и что она нам даст? Когда начнут получать вакцины от Covid-19 в Узбекистане и в какой степени, в частности в Самаркандской области, проводится работа в этом направлении? Обо всем этом нам рассказал Адхам Бахромов, начальник Самаркандского областного управления санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.





- В данное время Узбекистан ведет переговоры по закупу вакцины от коронавирусной инфекции российского производства «Спутник V»,- говорит начальник СЭС. – Планируется поставка 100 тысяч вакцин, однако, данный вопрос еще прорабатывается, поскольку вакцина у себя на родине проходит третий этап клинического испытания. Необходимо отметить, что 9000 добровольцев по всему Узбекистану получили вакцину от COVID-19, разработанную китайской компанией Zhifei Longcom Biopharmaceutical. Из них 4500 человек прошли второй этап клинических исследований.

По словам А.Бахромова, первая и вторая фазы клинических тестов указанной вакцины прошли успешно, никаких побочных эффектов у привитых добровольцев не наблюдалось.

-Здесь я хотел бы особо подчеркнуть важность вакцинации от коронавирусной болезни,-продолжает специалист. -Сейчас мы не знаем точно, какая часть населения нашего региона инфицирована этим заболеванием. Это связано с тем, что в большинстве случаев патология протекает бессимптомно или в легкой форме. Мы до сих пор не знаем, как долго иммунитет, сформированный после болезни, будет стабильным, как будут вести себя вновь появившиеся штаммы и с какими еще проблемами может столкнуться человечество.





Что касается массовой вакцинации населения Самаркандской области, то к данному вопросу стоит подойти с особой осторожностью, говорит наш собеседник. Необходимо подготовить вакцинаторов, сотрудников областного управления здравоохранения, места проведения прививок с учетом условий хранения и транспортировки получаемой вакцины.

При хранении китайской вакцины, как и любой другой, необходимо поддерживать температурный режим. Здесь важно соблюдать основные правила транспортировки. Со слов руководителя областной санитарно-эпидемиологической службы, планируется закуп 16 авторефрежираторов, предназначенных для перевозки требовательных к температурному режиму грузов.





-В Самаркандской области в конце февраля - начале марта будут привиты 15 тысяч человек,-продолжает рассказывать А.Бахромов. -Первыми получат вакцину медицинские работники и сотрудники системы здравоохранения, люди преклонного возраста с хроническими заболеваниями. Поэтапно будут вакцинированы учителя школ и воспитатели детских садов. Не останутся в стороне и дети.





Условным местом вакцинации населения города Самарканда намечается семейная поликлиника №2, жители районов и городов области будут получать прививки в территориальных вакцинационных пунктах, созданных на базе многопрофильных поликлиник.

Зарина Хакбердиева