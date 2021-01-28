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  • 28 январь 2021 16:49
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Министр инвестиций и внешней торговли изучил проблемы экспортной деятельности

Под руководством Заместителя Премьер-министра -министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Умурзакова С.У. состоялся круглый стол по видеоконференцсвязи с экспортерами.

 

Министр инвестиций и внешней торговли изучил проблемы экспортной деятельности

 Министр инвестиций и внешней торговли изучил проблемы экспортной деятельности

 

В ходе данной встречи Самаркандская область была представлена заместителем хокима области-начальником управления инвестиций и внешней торговли Ходжаевым О.Э. Также приняли участие все ответственные работники, предприятия, занимающиеся экспортом готовой продукции.

 

Министр инвестиций и внешней торговли изучил проблемы экспортной деятельности

 

По итогам встречи были выслушаны проблемы и предложения экспортеров, а также они ознакомились со льготами и преференциями, предоставляемыми сегодня субъектам предпринимательства, осуществляющим экспортную деятельность в нашей республике.

 

Пресс-служба управления инвестиций и внешней торговли Самаркандской области

 


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