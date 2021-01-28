В Самарканде открылась первая туристическая станция

Отсюда можно отправиться на экскурсию не
только в любую точку Самаркандской области, но еще и по другим городам
Узбекистана.
В Самарканде недалеко от железнодорожного вокзала открылась первая туристическая станция, сообщает корреспондент Sputnik.
Но самое главное - отсюда можно отправиться на экскурсию не только в любую точку Самаркандской области, но еще и по другим городам Узбекистана.
Легковые автомобили и комфортабельные микроавтобусы туристического класса будут обслуживать туристов согласно расписанию. На следующих этапах планируется открыть туристические станции недалеко от мавзолея Амира Темура, обсерватории Улугбека.
В дальнейшем - планы по открытию подобных туристических станций по всей республике.