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  • 28 январь 2021 15:28
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В Самарканде открылась первая туристическая станция

Отсюда можно отправиться на экскурсию не только в любую точку Самаркандской области, но еще и по другим городам Узбекистана.

 

В Самарканде открылась первая туристическая станция

 

В Самарканде недалеко от железнодорожного вокзала открылась первая туристическая станция, сообщает корреспондент Sputnik.

 

"На туристической станции можно получить информацию обо всех достопримечательностях города, экскурсиях, расписании поездов, самолетов и автобусов", - говорится в информации.

 

Но самое главное - отсюда можно отправиться на экскурсию не только в любую точку Самаркандской области, но еще и по другим городам Узбекистана.


Легковые автомобили и комфортабельные микроавтобусы туристического класса будут обслуживать туристов согласно расписанию. На следующих этапах планируется открыть туристические станции недалеко от мавзолея Амира Темура, обсерватории Улугбека.

 

В дальнейшем - планы по открытию подобных туристических станций по всей республике.


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