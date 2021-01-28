За 2020 год в системе «Узагроинспекции» Самарканда выявлено 414 нарушений

В 2020 году Самаркандским областным управлением «Узагроинспекция» проведено свыше 5 500 контрольных мероприятий, проведен мониторинг 5 200 мероприятий. Вследствие самовольного изъятия земель из сельскохозяйственного оборота, выявлен ущерб государству в размере 10 миллиардов 174 миллиона сумов. Собранные по делу материалы были переданы в суд.





Об этом стало известно на пресс-конференции в областном Доме печати, посвященной проделанной региональным управлением «Узагроинспекции» работе в 2020 году и планам на 2021 год. Информацию за отчетный период времени предоставил Джамолиддин Каримов, первый заместитель начальника Самаркандского областного управления.





Основная задача Инспекции - контроль над исполнением законодательства в агропромышленной системе. С этой целью в ходе мониторинга правильной эксплуатации сельскохозяйственной техники выявлено 414 нарушений. В отношении 396 человек приняты меры административного наказания.





Для реализации приоритетов, изложенных в Послании Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису, в 2021 году Самаркандскому областному управлению «Узагроинспекции» предстоит реализовать ряд задач. Среди них-систематический контроль организации капельного орошения на 19 100 га земли, создания фермерских хозяйств для выращивания высоких сортов картофеля, интенсивных садов и виноградников и многое другое.

Зарина Хакбердиева