» » » За 2020 год в системе «Узагроинспекции» Самарканда выявлено 414 нарушений
﻿
  • 28 январь 2021 13:39
  • 67

За 2020 год в системе «Узагроинспекции» Самарканда выявлено 414 нарушений

В 2020 году Самаркандским областным управлением «Узагроинспекция» проведено свыше 5 500 контрольных мероприятий, проведен мониторинг 5 200 мероприятий. Вследствие самовольного изъятия земель из сельскохозяйственного оборота, выявлен ущерб государству в размере 10 миллиардов 174 миллиона сумов. Собранные по делу материалы были переданы в суд.

 


Об этом стало известно на пресс-конференции в областном Доме печати, посвященной проделанной региональным управлением «Узагроинспекции» работе в 2020 году и планам на 2021 год. Информацию за отчетный период времени предоставил Джамолиддин Каримов, первый заместитель начальника Самаркандского областного управления.


Основная задача Инспекции - контроль над исполнением законодательства в агропромышленной системе. С этой целью в ходе мониторинга правильной эксплуатации сельскохозяйственной техники выявлено 414 нарушений. В отношении 396 человек приняты меры административного наказания.


Для реализации приоритетов, изложенных в Послании Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису, в 2021 году Самаркандскому областному управлению «Узагроинспекции» предстоит реализовать ряд задач. Среди них-систематический контроль организации капельного орошения на 19 100 га земли, создания фермерских хозяйств для выращивания высоких сортов картофеля, интенсивных садов и виноградников и многое другое.

Зарина Хакбердиева


Похожие статьи:
﻿
В Самаркандском областном управлении финансов подведены итоги года

В Самаркандском областном управлении финансов подведены итоги года

Новости Самарканда / Видео Новости / ТОП
﻿
Зарегистрировано 7 случаев нанесения телесных повреждений сотрудникам БПИ

Зарегистрировано 7 случаев нанесения телесных повреждений сотрудникам БПИ

Новости Самарканда
﻿
В Самаркандской области выявлено 165 случаев присвоения средств на общую сумму в размере 168,6 млн сумов

В Самаркандской области выявлено 165 случаев присвоения средств на общую сумму в размере 168,6 млн сумов

Новости Самарканда
﻿
В областном управлении юстиции прошла пресс-конференция

В областном управлении юстиции прошла пресс-конференция

Общество / Новости Самарканда / Видео Новости
﻿
В областном доме печати прошла пресс-конференция

В областном доме печати прошла пресс-конференция

Общество / Новости Самарканда / ТОП
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика