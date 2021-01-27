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  • 27 январь 2021 15:46
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Возобновлено передвижение автомобилей на перевале Тахтакорача, соединяющий Самаркандскую и Кашкадарьинскую области

Возобновлено передвижение автомобилей на перевале Тахтакорача, соединяющий Самаркандскую и Кашкадарьинскую областиВозобновлено движение на перевале Тахтакорача, которое было приостановлено 22 января из-за сильного снегопада. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления безопасности дорожного движения.

 

На перевале Тахтакорча дороги были очищены от снега, посыпаны песчано-солевыми смесями для растапливания льда. Отмечается, что на данный момент движение авто на перевале разрешено и возобновлено.

 

Мы просим водителей быть осторожными и управлять автомобилем с учетом погодных и дорожных условий, - говорится в сообщении.

 

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