В Пахтачи произошла страшная авария-жертв нет

Уроженец Навоийской области 1993 года рождения, управляя автомобилем «Спарк», ехал по правой стороне дороги, проходящей через улицу Амира Темура в городе Зиевиддин Пахтачийского района, и столкнулся с автомобилем Nexia-3.

Столкновение произошло в результате резкого поворота влево автомобиля «Спарк». Инцидент попал на камеры уличного видеонаблюдения.

В результате аварии пешеход, стоящий на обочине дороги, серьезно был ранен и доставлен в центральную больницу Пахтачийского района. На данный момент, по словам медиков, состояние потерпевшей критическое.

В то же время дело было направлено в Пахтачийский районный суд.