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  • 27 январь 2021 15:30
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В Пахтачи произошла страшная авария-жертв нет

Уроженец Навоийской области 1993 года рождения, управляя автомобилем «Спарк», ехал по правой стороне дороги, проходящей через улицу Амира Темура в городе Зиевиддин Пахтачийского района, и столкнулся с автомобилем Nexia-3.

 

В Пахтачи произошла страшная авария-жертв нет

 

Столкновение произошло в результате резкого поворота влево автомобиля «Спарк». Инцидент попал на камеры уличного видеонаблюдения.

 

В результате аварии пешеход, стоящий на обочине дороги, серьезно был ранен и доставлен в центральную больницу Пахтачийского района. На данный момент, по словам медиков, состояние потерпевшей критическое.

 

В то же время дело было направлено в Пахтачийский районный суд.


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