» » » В Самаркандском филиале ТУИТ не выявлен коронавирус, а общежитие не закрывалось
﻿
  • 27 январь 2021 14:44
  • 103

В Самаркандском филиале ТУИТ не выявлен коронавирус, а общежитие не закрывалось

В Минвузе опровергли информацию о закрытии общежитий вузов

 

В Самаркандском филиале ТУИТ не выявлен коронавирус, а общежитие не закрывалось

 

В социальных сетях распространилась информация о том, что у студентов Национального университета, Ташкентского государственного университета востоковедения, Ферганского политехнического института и Самаркандского филиала ТУИТ обнаружили коронавирус.

 

Исходя из этого, некоторые этажи учебных зданий и общежитий якобы были закрыты для проведения дезинфекции.

 

Как сообщили в пресс-службе Министерства высшего и среднего специального образования, вышеуказанная информация не соответствует действительности.

 

В ведомстве подчеркнули, что у студентов не было выявлено коронавирусной инфекции, а общежитии не закрывались.

 

В Минвузе попросили не распространять необоснованную ложную информацию. Они также заверили, что не заинтересованы в сокрытии данных.

 

Ранее сообщалось что студент факультета русского языка и литературы Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами (ТГПУ) заразился коронавирусом.


Похожие статьи:
﻿
Самаркандский филиал Ташкентского государственного аграрного университета преобразуется в институт

Самаркандский филиал Ташкентского государственного аграрного университета преобразуется в институт

Новости Самарканда
﻿
Самаркандский филиал ТУИТ создал искусственные метаматериалы

Самаркандский филиал ТУИТ создал искусственные метаматериалы

Новости Самарканда
﻿
Четверо студентов самаркандского филиала Ташкентского Государственного Экономического Университета стали победителями фестиваля

Четверо студентов самаркандского филиала Ташкентского Государственного Экономического Университета стали победителями фестиваля

Новости Самарканда
﻿
Вузы Самарканда и Худжанда договорились о сотрудничестве

Вузы Самарканда и Худжанда договорились о сотрудничестве

Общество / Новости Самарканда
﻿
Современные методы обучения

Современные методы обучения

Общество / Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика