В Самаркандском филиале ТУИТ не выявлен коронавирус, а общежитие не закрывалось

В Минвузе опровергли информацию о закрытии общежитий вузов

В социальных сетях распространилась информация о том, что у студентов Национального университета, Ташкентского государственного университета востоковедения, Ферганского политехнического института и Самаркандского филиала ТУИТ обнаружили коронавирус.

Исходя из этого, некоторые этажи учебных зданий и общежитий якобы были закрыты для проведения дезинфекции.

Как сообщили в пресс-службе Министерства высшего и среднего специального образования, вышеуказанная информация не соответствует действительности.

В ведомстве подчеркнули, что у студентов не было выявлено коронавирусной инфекции, а общежитии не закрывались.

В Минвузе попросили не распространять необоснованную ложную информацию. Они также заверили, что не заинтересованы в сокрытии данных.

Ранее сообщалось что студент факультета русского языка и литературы Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами (ТГПУ) заразился коронавирусом.