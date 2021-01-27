В Самаркандском филиале ТУИТ не выявлен коронавирус, а общежитие не закрывалось

В Минвузе опровергли информацию о закрытии общежитий вузов
В социальных сетях распространилась информация о том, что у студентов Национального университета, Ташкентского государственного университета востоковедения, Ферганского политехнического института и Самаркандского филиала ТУИТ обнаружили коронавирус.
Исходя из этого, некоторые этажи учебных зданий и общежитий якобы были закрыты для проведения дезинфекции.
Как сообщили в пресс-службе Министерства высшего и среднего специального образования, вышеуказанная информация не соответствует действительности.
В ведомстве подчеркнули, что у студентов не было выявлено коронавирусной инфекции, а общежитии не закрывались.
В Минвузе попросили не распространять необоснованную ложную информацию. Они также заверили, что не заинтересованы в сокрытии данных.
Ранее сообщалось что студент факультета русского языка и литературы Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами (ТГПУ) заразился коронавирусом.