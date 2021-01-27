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  • 27 январь 2021 14:39
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В Самарканде будут работать учителя из России

В ближайшее времяожидается приезд в Самаркандскую область 7 преподавателей русского языка и 2 методистов из Российской Федерации. 

 

В Самарканде будут работать учителя из России

 

Цель визита – оказание практической помощи в повышении качества преподавания русского языка, содействие профессиональному росту   местных преподавателей. 

 

Определено, что педагоги из   России будут работать в городе Самарканде, Джамбайском, Тайлакском, Пастдаргомском, Ургутском Акдарьинском, Иштыханском районах. Они будут   проводить уроки, а также оказывать методическую помощь местным коллегам.

 

Эта работа будет осуществляться в рамках проекта "Класс". Программа направлена на повышение качества образования на русском языке и реализуется при поддержке Минпросвещения РФ и МНО Узбекистана при финансовой поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука, спорт".

 

Ранее посол РФ в Узбекистане В. Турденев завил, что с января 2021 года планируется направлять группы российских учителей в школы Узбекистана на регулярной основе - по 100 человек каждый год.


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