В Самарканде будут работать учителя из России

В ближайшее времяожидается приезд в Самаркандскую область 7 преподавателей русского языка и 2 методистов из Российской Федерации.

Цель визита – оказание практической помощи в повышении качества преподавания русского языка, содействие профессиональному росту местных преподавателей.

Определено, что педагоги из России будут работать в городе Самарканде, Джамбайском, Тайлакском, Пастдаргомском, Ургутском Акдарьинском, Иштыханском районах. Они будут проводить уроки, а также оказывать методическую помощь местным коллегам.

Эта работа будет осуществляться в рамках проекта "Класс". Программа направлена на повышение качества образования на русском языке и реализуется при поддержке Минпросвещения РФ и МНО Узбекистана при финансовой поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука, спорт".

Ранее посол РФ в Узбекистане В. Турденев завил, что с января 2021 года планируется направлять группы российских учителей в школы Узбекистана на регулярной основе - по 100 человек каждый год.