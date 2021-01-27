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  • 27 январь 2021 11:32
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Студенты Самаркандского института ветеринарной медицины будут стажироваться в Болгарии

Самаркандский институт ветеринарной медицины посетили представители Международного колледжа промышленности, защиты населения от природных бедствий и несчастных случаев Болгарии.

 

Студенты Самаркандского института ветеринарной медицины будут стажироваться в Болгарии

 

Колледж, расположенный в городе Варна – одной из крупнейших провинций Республики Болгария, имеет многолетнюю историю и налаживает тесные партнерские отношения с ведущими высшими учебными заведениями Европы и Азии. По имеющимся данным, 18 процентов населения Болгарии занимается сельским хозяйством и животноводством. И роль этого учебного заведения огромна в обучении и повышении знаний в данных отраслях не только болгар, но и студентов из других стран.  

 

Во время встречи с коллективом института заместитель председателя правления колледжа доктор П. Сиротин рассказал о текущей деятельности этого учебного заведения, направлениях образования, объектах исследования, а также об ожидаемых результатах сотрудничества с Самаркандским институтом ветеринарной медицины. Колледж намерен сотрудничать с нашим институтом в области биотехнологий и пищевой промышленности.

 

Таким образом, на встрече между двумя учебными заведениями состоялось подписание меморандума о сотрудничестве. Документ предусматривает реализацию крупномасштабных проектов по обмену студентами, стажировке профессоров и преподавателей Самаркандского института в Болгарии, а также созданию в будущем международного узбекско-болгарско-чешского центра и сети биотехнологических кластеров.

 

В ходе визита болгарские гости ознакомились с деятельностью института.

Уза


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