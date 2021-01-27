Таможенный пост на «Макаронке» получил новое здание

Новое современное здание таможенного поста внешнеэкономической деятельности «Самарканд» открыли 26 января – в Международный день таможенника. Объект расположился на окраине города, на автомагистрали М-37 по маршруту Самарканд-Бухара-Туркменабад. Церемония сдачи в эксплуатацию логистического центра была организована на должном уровне.





Ранее пост ВЭД «Самарканд» находился в самом густонаселенном районе города. «Макаронка» -так между собой называли предприниматели место, где оформлялся ввозимый или вывозимый за пределами страны груз. Месторасположение поста в центре города создавало неудобства, препятствовало движению автомобильного потока, зачастую машины простаивали в пробках, уступая дорогу грузовым машинам.





О совершенно новом объекте и его возможностях говорили участники, выступая с трибуны. По размеру здание в разы превосходит предыдущее, оно оснащено передовыми информационно-коммуникационными технологиями, отвечающими современным мировым стандартам, а также органом по выдаче необходимых документов для таможенного оформления. На месте внедрена система «Единого окна», куда включены мини-банк, справочные пункты и брокерская служба.





Таможенный пост «Самарканд» может принять одновременно до 70 автомобилей в день и оформлять до 1300 тонн груза в сутки. Более одной тысячи тонн товаров могут вместить склады, оборудованные видеокамерами. Также имеются холодильные камеры для хранения товаров, требующих постоянного температурного режима.





В этот же день в честь профессионального праздника сотрудники и служащие самаркандской таможни получили ведомственные награды за профессионализм и добросовестный труд.

Зарина Хакбердиева