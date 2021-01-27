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  • 27 январь 2021 10:28
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В Кошрабаде задержали вора за ограбление магазина

В ночь с 8 на 9 января этого года злоумышленник проник в магазин, принадлежащий К.Э., жителю села Гийким Кошрабадского района и похитил 10,5 миллиона сумов. Об этом сообщает УВД области.

 

В Кошрабаде задержали вора за ограбление магазина

 

Вскоре предполагаемого грабителя задержали. Сотрудникам органов внутренних дел удалось установить его личность по отпечаткам пальцев, оставленных на месте происшествия. Им оказался И.К. (1996 г.р.), житель махалли «Барлос» Иштыханского района.


Выяснилось, что до этого момента молодой человек несколько раз был осужден в совершении подобных преступлений. В отношении подозреваемого в краже возбудили уголовное дело по статье 169 УК РУз, ведется следствие.


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