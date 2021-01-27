26 января текущего года состоялась онлайн конференция под названием «Узбекистан- Индия международные туристические отношения». Основная цель проведения онлайн-конференции-обмен опытом, налаживание диалога и объединение совместных усилий между Самаркандом и Индией по продвижению и развитию паломнического туризма, обсуждение планов и создание международной платформы для дальнейшего сотрудничества.

В ходе встречи заместитель хокима по вопросам развития туризма и спорта Б.У.Нуруллаев отметил, что развитие паломнического туризма является одним из направлений для сотрудничества между двумя странами. Наша общая цель - продвигать новые инициативы в области туризма, еще больше укреплять сотрудничество и поддержку в этой области и в то же время укреплять связи между нашими народами, - подчеркнул Ботиржон Уткирович. В ходе мероприятия индийские туроператоры сделали ряд предложений.

Следует отметить, что проведение данного мероприятия послужит дальнейшему укреплению двусторонних отношений между Индией и Узбекистаном, что поспособствует ещё большему увеличению потока индийских туристов в Узбекистан, сообщили в пресс-службе департамента по развитию туризма Самаркандской области.