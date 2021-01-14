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  • 26 январь 2021 10:01
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При СамГУ создана Ассоциация студентов Узбекистана

Ассоциация студентов Узбекистана была создана в Самарканде в сотрудничестве с Министерством высшего и среднего специального образования, администрацией Самаркандской области, Министерством юстиции и Союзом молодежи Узбекистана.

 

При СамГУ создана Ассоциация студентов Узбекистана

 

Первый учредительный форум ассоциации прошел в СамГУ. Помимо местных университетов, в мероприятии приняли участие представители Ассоциации азиатских университетов, Международной ассоциации университетов по изучению Шелкового пути, Евразийской ассоциации университетов, студенты из таких стран как США, Япония, Южная Корея, Китай, Нидерланды, Россия, Индия, Афганистан, Израиль, Турция, Беларусь и Венгрия.

 

Выступая на церемонии открытия форума, заместитель министра высшего и среднего специального образования Ю. Абсоатов, ректор СамГУ Рустам Халмуродов и другие поздравили молодежь Узбекистана с созданием Студенческой ассоциации и пожелали успехов в ее деятельности.


Было отмечено, что основная цель ассоциации - объединить студентов высших учебных заведений страны на основе государственного управления, защитить их права и интересы, поддержать их в становлении высокообразованными профессионалами. На встрече был представлен устав Студенческой ассоциации Узбекистана, обсуждены основные направления деятельности организации, определены соответствующие задачи. Членов ассоциации попросили создать логотип Ассоциации студентов Узбекистана.

 

Камилла Марданова, студентка Самаркандского государственного университета, назначена исполняющим обязанности президента Ассоциации студентов Узбекистана.


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