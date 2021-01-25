» » » В Каттакургане запущен завод по производству гофрокартона
﻿
  • 25 январь 2021 14:35
  • 93

В Каттакургане запущен завод по производству гофрокартона

Производственная линия для изготовления гофрированного картона была привезена из Китая предпринимателем Ойбеком Тухтаевым, работающим в махалле «Янгикиет» Каттакурганского района. Для реализации проекта было потрачено 800 тысяч долларов США

 

В Каттакургане запущен завод по производству гофрокартона

 В Каттакургане запущен завод по производству гофрокартона

 

Гофрокартон- это универсальный упаковочный материал, получивший широкое распространение благодаря сочетанию качеств, которые есть только в этом материале. Это практичный, надежный и отлично зарекомендовавший себя материал для изготовления различной упаковки. 

 

Предприятие, которое начало свою деятельность как общество с ограниченной ответственностью «Зарина Файзли Келажаги», производит в среднем 300 тысяч штук гофрокартона в месяц, сообщили в информационной службе хокимията Каттакурганского района.


Похожие статьи:
﻿
Изюм массива Янгиабад в Каттакургане экспортируется в Китай, Россию и Казахстан

Изюм массива Янгиабад в Каттакургане экспортируется в Китай, Россию и Казахстан

Новости Самарканда
﻿
В Самаркандской области будут производить обувь

В Самаркандской области будут производить обувь

Новости Самарканда
﻿
ГУП «Эксплуатация дорог Каттакурганского района» задолжало 207 млн. 500 тысяч сумов

ГУП «Эксплуатация дорог Каттакурганского района» задолжало 207 млн. 500 тысяч сумов

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде производят более 300 видов обуви

В Самарканде производят более 300 видов обуви

Экономика / Новости Самарканда / ТОП
﻿
В Самарканде начали производить изделия из переработанной бумаги

В Самарканде начали производить изделия из переработанной бумаги

Экономика / Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика