 В Каттакургане запущен завод по производству гофрокартона

Производственная линия для изготовления гофрированного картона была привезена из Китая предпринимателем Ойбеком Тухтаевым, работающим в махалле «Янгикиет» Каттакурганского района. Для реализации проекта было потрачено 800 тысяч долларов США

Гофрокартон- это универсальный упаковочный материал, получивший широкое распространение благодаря сочетанию качеств, которые есть только в этом материале. Это практичный, надежный и отлично зарекомендовавший себя материал для изготовления различной упаковки.

Предприятие, которое начало свою деятельность как общество с ограниченной ответственностью «Зарина Файзли Келажаги», производит в среднем 300 тысяч штук гофрокартона в месяц, сообщили в информационной службе хокимията Каттакурганского района.