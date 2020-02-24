С 25 января по 25 февраля движение на некоторых улицах Самарканда временно ограничат

Движение транспортных средств будет приостановлено на пересечении улиц Амира Темура и Мир Саида Барака в Самарканде. Временное ограничение связано с переносом, реконструкцией и капитальным ремонтом коллектора «Сиёбча» длиной 800 метров, который проходит через Президентскую школу.

Согласно подписанному хокимом Самарканда решению, ограничение движения на данном участке предусмотрено с 25 января по 25 февраля текущего года.

«Возможно ремонтные работы продлятся из-за резкого понижения температуры и осадков»,-заключили в пресс-службе хокимията города Самарканда.