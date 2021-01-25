В Самаркандской области нашли хулигана, камнем разбившего окно в поезде "Афросиаб"

Главное управление обеспечения безопасности на транспорте МВД сообщило, что личность злоумышленника, кинувшего камень в поезд "Афросиаб", установлена.

Все произошло 18 января в 16:48. На 3.819 километре между железнодорожными станциями «Зиёвуддин – Зирабулок» неизвестным был брошен камень в первое правое окно 5 вагона скоростного пассажирского поезда «Афросиаб», движущегося по направлению «Бухара – Ташкент», вследствие чего оно было разбито.

20 января в ходе дознания, проведенного сотрудниками УОБТ УВД Самаркандской области, стало известно, что злоумышленником является 20-летний житель махалли «Ахиллик» Нарпайского района Самаркандской области У.Х.





По факту ведется предварительное следствие.