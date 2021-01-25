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  • 25 январь 2021 11:00
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В Самаркандской области нашли хулигана, камнем разбившего окно в поезде "Афросиаб"

Главное управление обеспечения безопасности на транспорте МВД сообщило, что личность злоумышленника, кинувшего камень в поезд "Афросиаб", установлена. 

 

В Самаркандской области нашли хулигана, камнем разбившего окно в поезде "Афросиаб"

 

Все произошло 18 января в 16:48.  На 3.819 километре между железнодорожными станциями «Зиёвуддин – Зирабулок» неизвестным был брошен камень в первое правое окно 5 вагона скоростного пассажирского поезда «Афросиаб», движущегося по направлению «Бухара – Ташкент», вследствие чего оно было разбито. 

 

20 января в ходе дознания, проведенного сотрудниками УОБТ УВД Самаркандской области, стало известно, что злоумышленником является 20-летний житель махалли «Ахиллик» Нарпайского района Самаркандской области У.Х.


По факту ведется предварительное следствие.


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