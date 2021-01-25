У 3 жителей Самарканда диагностировали коронавирус

По состоянию на 23 января 2021 года количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 78 375.

Из выявленных новых случаев заражения:

2- в Андижанской области;

3- в Бухарской области;

2- в Джизакской области;

1 -в Кашкадарьинской области;

3 -в Наманганской области;

3-в Самаркандской области;

3 -в Сурхандарьинской области;

5- в Хорезмской области;

8- в Ташкентской области;

Двадцать восемь случаев из них были выявлены в Ташкенте у граждан, контактировавших с больными коронавирусом.

Из 939 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 158 находятся в тяжелом состоянии, а 32 - в критическом, сообщили в Департаменте по связям с общественностью Министерства здравоохранения.