У 3 жителей Самарканда диагностировали коронавирус

По состоянию на 23 января 2021 года количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 78 375.
Из выявленных новых случаев заражения:
2- в Андижанской области;
3- в Бухарской области;
2- в Джизакской области;
1 -в Кашкадарьинской области;
3 -в Наманганской области;
3-в Самаркандской области;
3 -в Сурхандарьинской области;
5- в Хорезмской области;
8- в Ташкентской области;
Двадцать восемь случаев из них были выявлены в Ташкенте у граждан, контактировавших с больными коронавирусом.
Из 939 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 158 находятся в тяжелом состоянии, а 32 - в критическом, сообщили в Департаменте по связям с общественностью Министерства здравоохранения.