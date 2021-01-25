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  • 25 январь 2021 9:55
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У 3 жителей Самарканда диагностировали коронавирус

По состоянию на 23 января 2021 года количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 78 375.

 

У 3 жителей Самарканда диагностировали коронавирус

 

Из выявленных новых случаев заражения:

 

2- в Андижанской области;

 

3- в Бухарской области;

 

2- в Джизакской области;

 

1 -в Кашкадарьинской области;

 

3 -в Наманганской области;

 

3-в Самаркандской области;

 

3 -в Сурхандарьинской области;

 

5- в Хорезмской области;

 

8- в Ташкентской области;

 

Двадцать восемь случаев из них были выявлены в Ташкенте у граждан, контактировавших с больными коронавирусом.

 

Из 939 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 158 находятся в тяжелом состоянии, а 32 - в критическом, сообщили в Департаменте по связям с общественностью Министерства здравоохранения.


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