Фирмы, названные в честь президентов, сменили названия

В Агентстве государственных услуг (АГУ) при Министерстве юстиции прокомментировали сообщения о регистрации фирм, названных в честь президентов Узбекистана и США.

Речь идет о семейном предприятии «Шавкат Миромонович Мирзиёев» и ООО «Joe Biden», открытых в Самаркандской области. Первое было зарегистрировано 14 февраля 2020 года, второе — 21 января текущего года, в день инаугурации нового президента США.

АГУ напоминает, что по закону «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности» юридические лица вправе самостоятельно выбирать названия своих организаций.

С 1 апреля 2017 года регистрация субъектов предпринимательства осуществляется через автоматизированную систему (при личном присутствии либо онлайн), в которой имеется регулярно обновляемый список слов, запрещенных к использованию в названиях фирм.

Законом «О фирменных наименованиях» не допускается использование:

·официального названия государства, сокращенного или полного наименования международной, межправительственной или негосударственной некоммерческой организации;

·полное или сокращенное имя исторической или известной личности в Узбекистане без разрешения, выдаваемого в установленном порядке;

·обозначений, ложных или способных ввести в заблуждение потребителя относительно обладателя фирменного наименования, предмета деятельности или страны его происхождения;

·обозначений, противоречащих интересам общества, принципам гуманности и морали.

С предпринимателями указанных двух компаний были проведены разъяснительные беседы, после чего названия фирм были изменены, сообщили в агентстве.

Семейное предприятие «Шавкат Миромонович Мирзиёев» из Каттакурганского района теперь называется «Toshkent Chilonzor Trade». Все реквизиты, вид деятельности и список учредителей остались без изменений.

Другая компания из Самарканда «Joe Biden» отныне называется «White Eagle 070». Учредителем ООО, уставной фонд которого составляет 8 млн сумов, является Мухаммад Саидов.

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