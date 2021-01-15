» » » Обнародованы причины возникновения пожара в махалле «Раджабамин»: на месте найдены 43 газбаллона
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  • 23 январь 2021 15:28
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Обнародованы причины возникновения пожара в махалле «Раджабамин»: на месте найдены 43 газбаллона

Как сообщали ранее, 18 января около 20:08 в недостроенном доме махалли «Раджабамин» Самаркандского района взорвались 20 газовых баллонов.

 


На место происшествия оперативно прибыли четыре пожарные машины. Полностью потушить пожар спасателям удалось в 22:16. В результате ЧП было повреждено около 50 квадратных метров недостроенного дома и автомобиль Damas. В пожаре никто не пострадал.

 

Во время предварительного осмотра места происшествия было выявлено 20 поврежденных газовых баллонов, которые, предположительно, стали причиной возгорания. Позже выяснилось, что помимо найденных баллонов, в подвале жильца хранились еще 23 заправленных сжиженным газом баллонов. Также зафиксирован случай незаконного подключения к сети природного газа и установки газового насоса.

 

О подробностях пожара рассказал директор филиала АО «Худудгаз Самарканд» Олим Исокулов на пресс-конференции ведомства. Оказалось, что житель махали «Раджабамин» работал на строительную компанию в Тайлякском районе. По договоренности он заправлял газом принадлежащие компании газовые баллоны и доставлял их на стройплощадку. Они предназначались для сушки бетона.

  

На пресс-конференции также была предоставлена информация о работе по установке «умных» счетчиков. По состоянию на 20 января в домохозяйствах установлено 18 616 газовых счетчиков нового образца, показатели более 15 тысяч счетчиков подключены к биллинговой программе.

 

Зарина Хакбердиева


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