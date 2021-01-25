В 2023 году в Самарканде планируется открыть отделение трансплантации почки

Для устранения проблем с искусственной почкой в ​​Самаркандский областной детский многопрофильный медицинский центр доставлено 5 аппаратов гемодиализа на сумму 748,5 млн. сумов. Кроме того, за счет средств областного управления здравоохранения поставлена одна водоочистительная станция на 749 млн сумов.

В настоящее время в регионе, по данным областного управления здравоохранения, под наблюдением находится 41 ребенок с хронической почечной недостаточностью, выявленной вследствие хронической болезни почек. Считается, что эти пациенты нуждаются в регулярном диализе.

Как говорят врачи центра, в отделении детской кардиохирургии операции на открытом сердце проводят в среднем 250-350 детей в год. Десять процентов этих пациентов имеют тяжелые врожденные пороки сердца и могут нуждаться в гемодиализе в послеоперационном периоде.

-Благодаря реформам, проводимым в системе здравоохранения страны, и принятому Указу главы государства в Самарканде открыто новое отделение гемодиализа, приобретено германское оборудование стоимостью 1,5 миллиарда сумов,-рассказывает Бахадыр Ганиев, заведующий отделением гемодиализа. –До сих пор пациентов отправляли в исследовательский центр в Ташкенте. С открытием нового отделения эта задача намного облегчилась. Установленные аппараты очищают кровь больного экстракорпоральным методом. Гемодиализ эффективен при нарушениях гомеостаза организма пациента, лейкозе, отравлениях и других почечных заболеваниях.

Медперсонал нового отделения, как отмечалось, прошел первичную специализацию в Республиканском специализированном научном центре нефрологии, гемодиализа и трансплантации почки в Ташкенте. По словам Б.Ганиева, функционирование отделения искусственной почки является своего рода трамплином для открытия отделения трансплантации почки. Проведение операций по пересадке почки в Самарканде планируется на 2023 год.

Следует отметить, за счет средств фонда многопрофильного центра в размере 75 миллиона сумов отделение гемодиализа было отремонтировано и адаптировано для оказания медицинских услуг пациентам.

Зарина Хакбердиева