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  • 23 январь 2021 13:05
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В Самарканде –новые академики и новое издательство

В Самаркандском областном информационно-библиотечном центре имени А. С. Пушкина состоялосьцеремония приема местных ученых и деятелей культуры в члены Академии наук «Турон».

 

В Самарканде –новые академики и новое издательство

 

 

В рамках мероприятия, которое прошло под девизом «Литературная дружба – вечная дружба», также состоялась презентация издательства «Turon Nashr». Академия наук «Турон» была создана в Узбекистане в 2012 году при институте истории Средней Азии имени Махпират. Целью организации является моральное стимулирование ученых разных отраслей науки, культуры, содействие в издании их трудов. Добившиеся наиболее ярких результатов специалисты принимаются в действительные и почетные члены академии.

 

На сегодняшний день членами АН «Турон» являются известные политики, дипломаты, ученые, писатели, поэты и общественные деятели из 18 стран мира.  Самаркандский региональный филиал АН «Турон» дал путевку в это научное сообщество более 50 представителям местной науки, литературы, культуры. 

   

- Членами Академии наук «Турон» стали еще семь самаркандцев, - говорит руководитель регионального филиала данной организации Фарход Ахмеджанов. – Среди них Герой Узбекистана Х. Нормуродов, ученые медицинского, архитектурно-строительного института, деятели культуры и народной медицины.

 

В рамках мероприятия состоялась презентация издательства «Turon Nashr». Отмечалось, что в последние годы заметно активизировалась творческая деятельность самаркандских ученых, писателей поэтов. Однако, из-за отсутствия в древнем городе современной полиграфической базы многие труды оставались неизданными. Благодаря упразднению ряда разрешительных документов на такой вид деятельности в издательской жизни Самарканда произошло заметное оживление. Например, издательством «Turon  Nashr»  за последние пять месяцев выпущено около 30 книг различной тематики на узбекском, русском, таджикском и английском языках.

 

 -В настоящее время завершаются переговоры о поставке в Самарканд современного полиграфического оборудования из Испании, - говорит директор издательства «Turon Nashr» Асадулло Шукуров. -  Новые технологии позволят выпускать печатную продукцию в соответствии с современными стандартами, будут стимулировать представителей интеллигенции к творческой деятельности. 


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