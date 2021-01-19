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  • 22 январь 2021 16:18
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Американский журналист планирует издать книгу о туристическом потенциале Самарканда

Из года в год туристический потенциал города Самарканд возрастает, вызывая неподдельный интерес у иностранных представителей СМИ. Так, 21 января текущего года в Самарканд прибыл – старший научный сотрудник Евразийского центра «Atlantic Council» («Атлантический Совет»), независимый фотожурналист и репортёр Террелл Джермейн Старр из США.

 

Американский журналист планирует издать книгу о туристическом потенциале Самарканда

 

Журналист ознакомился с историко-культурными объектами и туристическими возможностями нашей области. В ходе визита были проведены фото- и видеосъемка достопримечательностей города для дальнейшей публикации статей и фоторепортажа о туристическом потенциале Самарканда в средствах массовой информации США.

 

Американский журналист планирует издать книгу о туристическом потенциале Самарканда

 Американский журналист планирует издать книгу о туристическом потенциале Самарканда

 

Данные действия поспособствуют увеличению потока туристов из США в Самарканд, сообщили в пресс-службе Департамента по развитию туризма Самаркандской области.


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