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  • 22 январь 2021 11:38
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150 должностных лиц области отправлены в отпуск, чтобы поправить здоровье

В Самаркандской области 150 руководителей проходят медицинское обследование и лечение. Об этом сообщает информационная служба администрации области.

 

150 должностных лиц области отправлены в отпуск, чтобы поправить здоровье

 

«Хоким области Э.Турдимов, прокурор области Р.Машарипов, начальник УВД области Ш. Рахмонов и начальник областного государственного налогового управления А.Иногамов находятся на лечении в Ташкенте»,-говорится в документе.


Также отмечается, что три советника, 48 руководителей секторов (прокуроры городов и районов, начальники ОВД и территориальных налоговых служб), 96 заместителей хокимов районов (городов) проходят медосмотр и лечение в областных медицинских центрах.


Лечение руководителей продлится до 27 января этого года. Согласно сообщению, на втором этапе отпуска, который начнется 28 января, в Ташкенте пройдут медицинское обследование и лечение всего 24 руководителя-8 заместителей хокима области, 16 хокимов районов и городов.


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