Начни чистоту с себя!

Сегодня тема бытовых отходов очень актуальна. В нашей стране в данной отрасли проделана масштабная работа, подписаны меморандумы с зарубежными странами. Так, в декабре 2016 года между Французским агентством развития и Республикой Узбекистан было заключено кредитное соглашение о грантовом финансировании инвестиционного проекта «Модернизация управления твердыми бытовыми отходами в городе Самарканде».





Бюджет проекта и распределение средств превышает 37 миллионов евро-более 23 миллионов в виде кредита выделяет французская сторона, дополнительно финансируется грантом Европейского союза в размере 8 млн. евро, из госбюджета также выделено свыше 5 млн.евро. В рамках совместного проекта в Самарканде был открыт офис Группы реализации проекта Самаркандского государственного унитарного предприятия по утилизации отходов «Мароканд Обод».

Инвестиционный проект на сегодняшний день разработан и утвержден зарубежными экспертами. В нем до мелочей описан весь маршрут утилизации бытового отхода, закуп дополнительной спецтехники и строительство заводов по переработке мусора.

Одним из направлений Группы реализации проекта является проведение среди учащихся школ семинаров с целью формирования культуры обращения с бытовыми отходами и охраны окружающей среды. Специалисты рассказывают школьникам об изменениях, произошедших за последние годы, работах, которые ведутся для улучшения качества работы предприятия, также призывают молодежь активно участвовать в акции «Чистый город». Отдельное внимание уделяется проекту "Модернизация управления твердых бытовых отходов в городе Самарканде".

На подобных мероприятиях школьники проявляют особый интерес в поддержании города в чистоте, активно участвуют на семинарах, задавая интересующие их вопросы. Кроме того, участвуют в конкурсах по сортировке мусора. Социально-познавательная кампания проводится не только в школах, но и в детских садах, ВУЗах, махаллях.

Данная акция отдельное место заняла и в новогодней шоу-программе детского клуба «Альтаир». Являясь одним из спонсоров детских представлений, ГУП «Мароканд обод» провело конкурс на быструю и правильную сортировку бытовых отходов по небольшим контейнерам. Воодушевленные ребятишки, преследуя поставленную перед ними цель, активно взялись за дело. По завершению конкурса более смышлёные получили подарки от спонсора.

В системе обращения с бытовыми отходами города Самарканда произошли значительные улучшения, хотя по-прежнему можно выявить и некоторые проблемы: недостаточное количество контейнеров для сбора бытовых отходов, низкая культура обращения с отходами со стороны потребителей-жители часто размещают отходы в ненадлежащих местах, что ухудшает санитарное состояние города.

Для жителей города важно понимать, что нельзя перекладывать ответственность за обращение с мусором только на предприятие. Если потребители научатся размещать бытовые отходы только в специально отведенные для этого контейнеры, а работники унитарного предприятия своевременно вывозить мусор, то наш прекрасный город непременно станет чистым!

Зарина Хакбердиева

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