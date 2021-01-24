В Самарканде произошло ДТП с участием 6 автомобилей

Грубое нарушение правил дорожного движения стало причиной дорожно-транспортного происшествия с участием 6 машин на пересечении улиц Мирзо Улугбека и Махмуда Кошгари в Самарканде.

По данным, автомобиль «Ласетти», столкнувшись на перекрестке с «Нексией-2», потерял управление и наехал на несколько других машин на противоположной стороне улицы.

Как рассказывают очевидцы, водители легковых автомобилей Orlando и Captiva, получившие легкие травмы в результате аварии, по какой-то причине покинули место происшествия, хотя и сами были жертвами аварии. По прибытию сотрудников правоохранительных органов, на месте ДТП находились 4 машины.





В результате инцидента никто серьезно не пострадал. Происшествие расследуется дорожными службами.