Многоэтажный дом на улице Фирдавси, 84 не сдан в эксплуатацию. Планируется снос 8-9 этажей здания-Облстрой

В Главном управлении строительства Самаркандской области прокомментировали информацию о состоянии многоэтажного дома на улице Фирдавси, 84.

Ранее сообщалось, что в новостройке на улице Фирдавси, 84 в Самарканде имеются недостатки в строительных и ремонтных работах, а собственники квартир заселены в дом, который не сдан в эксплуатацию.

Как сообщили STV.UZ в пресс-службе Главного управления строительства Самаркандской области, четыре девятиэтажные высотки были построены ООО «Пастдаргом Курилишмоллари».

«Девятиэтажный дом из жженого кирпича построен за счет сноса старых построек 104 жителей. В общей сложности, в этом жилом комплексе 534 квартиры, 392 из которых проданы»,-сказали в пресс-службе ведомства.

В областном управлении строительства отметили, что строительно-монтажные работы зарегистрированы Территориальной инспекцией строительства Самаркандской области от 4 сентября 2017 года, были проведены контрольные работы. Строительство объекта было изучено Республиканской рабочей группой. В связи с тем, что объект находится на охраняемой территории исторической части Самарканда, было определено, что два верхних этажа - 8 и 9-й этажи будут снесены.

На сегодняшний день объект, возведенный ООО «Пастдаргом Курилишмоллари», не сдан в эксплуатацию по причине незавершенности строительно-монтажных работ, несоответствия требованиям Республиканской рабочей группы.

«Устранение перебоев с низким давлением газа, электричества и воды в многоквартирных жилых домах не входит в компетенцию Главного управления строительства Самаркандской области и территориальной инспекции в сфере строительства»,-добавили в управлении.

13 марта 2019 года хокимият Самарканда подал иск в экономический суд. Городская администрация потребовала снести 8 и 9-й этажи. Дело прекращено решением суда от 8 мая 2019 года. В связи с этим вынесено совместное решение Министерства культуры и ГУП «ТошбошпланЛИТИ» о высоте здания и нормах градостроительства.

Решением определено, что заказчик должен разработать проектно-сметную документацию о сносе, а собственник имущества произвести демонтаж этажей.

Зарина Хакбердиева