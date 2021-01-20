Многоэтажный дом на улице Фирдавси, 84 не сдан в эксплуатацию. Планируется снос 8-9 этажей здания-Облстрой

В Главном управлении строительства Самаркандской области прокомментировали информацию о состоянии многоэтажного дома на улице Фирдавси, 84.
Ранее сообщалось, что в новостройке на улице Фирдавси, 84 в Самарканде имеются недостатки в строительных и ремонтных работах, а собственники квартир заселены в дом, который не сдан в эксплуатацию.
Как сообщили STV.UZ в пресс-службе Главного управления строительства Самаркандской области, четыре девятиэтажные высотки были построены ООО «Пастдаргом Курилишмоллари».
В областном управлении строительства отметили, что строительно-монтажные работы зарегистрированы Территориальной инспекцией строительства Самаркандской области от 4 сентября 2017 года, были проведены контрольные работы. Строительство объекта было изучено Республиканской рабочей группой. В связи с тем, что объект находится на охраняемой территории исторической части Самарканда, было определено, что два верхних этажа - 8 и 9-й этажи будут снесены.
На сегодняшний день объект, возведенный ООО «Пастдаргом Курилишмоллари», не сдан в эксплуатацию по причине незавершенности строительно-монтажных работ, несоответствия требованиям Республиканской рабочей группы.
13 марта 2019 года хокимият Самарканда подал иск в экономический суд. Городская администрация потребовала снести 8 и 9-й этажи. Дело прекращено решением суда от 8 мая 2019 года. В связи с этим вынесено совместное решение Министерства культуры и ГУП «ТошбошпланЛИТИ» о высоте здания и нормах градостроительства.
Решением определено, что заказчик должен разработать проектно-сметную документацию о сносе, а собственник имущества произвести демонтаж этажей.
Зарина Хакбердиева