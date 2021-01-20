Девушка сообщила об изнасиловании двумя мужчинами. Один из них найден мёртвым

Несовершеннолетняя девушка П. Э. 2 января обратилась в ОВД Каттакурганского района с заявлением об изнасиловании со стороны двух мужчин в разное время, сообщила пресс-служба прокуратуры Самаркандской области.

По данным ведомства, 16-летняя девушка рассказала, что мужчина И. С. на автомобиле Matiz отвёз её в махаллю «Чинобод» в Каттакургане и изнасиловал, применив силу. Она также подверглась изнасилованию у водохранилища, расположенного в районе, со стороны другого мужчины — С. Р., который отвёз её туда на «ВАЗ 2106».

Следственный отдел Каттакурганского РОВД в рамках доследственной проверки провёл осмотр мест происшествия, взял показания фигурантов дела и назначил судебно-медицинскую экспертизу для определения телесных повреждений у П. Э.

По итогам изучения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 Уголовного кодекса (изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия, угроз или с использованием беспомощного состояния потерпевшего), ведётся предварительное следствие.

Позже стало известно, что С. Р., указанный в обращении девушки, 13 января был найден мёртвым в своём доме в махалле «Саройкурган» Каттакурганского района. Районная прокуратура проводит доследственную проверку для выяснения обстоятельств смерти.

14 января мать девушки заявила о её пропаже. По словам матери, П. Е. 10 января покинула дом в неизвестном направлении и не вернулась. Прокуратура Каттакургана проводит доследственную проверку.

ИСТОЧНИК