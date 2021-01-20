Индийские врачи проведут бесплатные консультации для самаркандцев

Клиника ZARMED PRATIKSHA Bog’ishamol планирует провести бесплатные консультации с приглашением индийских врачей из многопрофильной клиники W PRATIKSHA. Так, с 19 по 25 января, в клинике будут принимать абдоминальный хирург доктор Дхармендер Шарма и врач-нейрохирург профессор Рамдас.
Боль в спине, нарушение спинного мозга, шейный остеохондроз, головная боль и другие патологии. С подобными жалобами гости и жители Самарканда в ближайшие пять дней могут обратиться к нейрохирургу из Индии. Доктор Рамдас вместе со своим коллегой в рамках договоренности с клиникой ZARMED проконсультирует и назначит необходимое лечение.
Во время консультации нейрохирурга полный курс лечения был назначен Махаррам Исмаиловой, которая пожаловалась врачу на частые головокружения. МРТ-исследования головного мозга выявили у больной признаки сосудистой энцефалопатии с умеренной субатрофией вещества и коры головного мозга, наличие множественных очагов сосудистого генеза в белом веществе.
Отдельный кабинет в самаркандской клинике также выделен для абдоминального хирурга Дхармендра Шарма. Пациенты обращаются к нему с различными жалобами- сахарный диабет, опухоли желудочно-кишечного тракта, толстой и прямой кишки, геморрой и другие.
Необходимо отметить, что многопрофильная клиника ZARMED PRATIKSHA Bog'ishamol - это одна из крупнейших многопрофильных медицинских клиник в Узбекистане, ведущая историю своего существования с 2010 года. Здесь можно пройти комплексное лечение кардиологических, неврологических, нейрохирургических, ортопедических заболеваний.
Напомним, прием индийских специалистов продлится до 25 января. Ниже представляем перечень анализов для осмотра нейрохирурга и абдоминального хирурга.
ПЕРЕЧЕНЬ АНАЛИЗОВ ДЛЯ ОСМОТРА НЕЙРОХИРУРГА:
➡️ МРТ исследование патологического участка;
➡️ МСКТ исследование патологического участка (при травме);
➡️ Общий анализ крови, кальций, калий, фосфор, магний, глюкоза в крови, гликированный гемоглобин, холестерин, ХЛВП, ХЛНП, гемостаз (коагулограмма), витамин Д, паратгормон (ПТГ);
➡️ ЭЭГ с мониторингом (ЭЭГ во время сна, суточный, ночной, длительный) - при судорогах;
ПЕРЕЧЕНЬ АНАЛИЗОВ ДЛЯ ОСМОТРА ХИРУРГА:
➡️ Общий анализ крови;
➡️ Общий анализ мочи;
➡️ Кровь на свертываемость;
➡️ Биохимический анализ крови (сахар крови, билирубин, мочевина, креатинин, общий белок, АЛТ , АСТ) ;
➡️ Гепатит В,С, ВИЧ;
➡️ УЗИ исследование патологического участка;
➡️ МРТ или МСКТ исследование патологического участка;
➡️ Экспресс-тест на COVID-19
Адрес: г. Самарканд, ул. Исаева, 16.
ℹ️ Подробная информация по телефонам: +998973900102, +998972850750
Зарина Хакбердиева
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