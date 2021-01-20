Индийские врачи проведут бесплатные консультации для самаркандцев

Клиника ZARMED PRATIKSHA Bog’ishamol планирует провести бесплатные консультации с приглашением индийских врачей из многопрофильной клиники W PRATIKSHA. Так, с 19 по 25 января, в клинике будут принимать абдоминальный хирург доктор Дхармендер Шарма и врач-нейрохирург профессор Рамдас.





Боль в спине, нарушение спинного мозга, шейный остеохондроз, головная боль и другие патологии. С подобными жалобами гости и жители Самарканда в ближайшие пять дней могут обратиться к нейрохирургу из Индии. Доктор Рамдас вместе со своим коллегой в рамках договоренности с клиникой ZARMED проконсультирует и назначит необходимое лечение.

-В Узбекистан я приехал три года назад,-говорит иностранец. –Два года проработал в частной клинике в Ташкенте, провел более двухсот нейрохирургических операций. Цель моего визита в солнечную страну, в частности, в Самарканд заключается не только в проведении консультации, но и обучении молодых специалистов навыкам современной медицины. В будущем я планирую проводить операции и в Самарканде. Для проведения сложных хирургических вмешательств в клинике ZARMED PRATIKSHA Bog’ishamol имеются все условия.

Во время консультации нейрохирурга полный курс лечения был назначен Махаррам Исмаиловой, которая пожаловалась врачу на частые головокружения. МРТ-исследования головного мозга выявили у больной признаки сосудистой энцефалопатии с умеренной субатрофией вещества и коры головного мозга, наличие множественных очагов сосудистого генеза в белом веществе.

Отдельный кабинет в самаркандской клинике также выделен для абдоминального хирурга Дхармендра Шарма. Пациенты обращаются к нему с различными жалобами- сахарный диабет, опухоли желудочно-кишечного тракта, толстой и прямой кишки, геморрой и другие.

Необходимо отметить, что многопрофильная клиника ZARMED PRATIKSHA Bog'ishamol - это одна из крупнейших многопрофильных медицинских клиник в Узбекистане, ведущая историю своего существования с 2010 года. Здесь можно пройти комплексное лечение кардиологических, неврологических, нейрохирургических, ортопедических заболеваний.

Напомним, прием индийских специалистов продлится до 25 января. Ниже представляем перечень анализов для осмотра нейрохирурга и абдоминального хирурга.

ПЕРЕЧЕНЬ АНАЛИЗОВ ДЛЯ ОСМОТРА НЕЙРОХИРУРГА:

➡️ МРТ исследование патологического участка;

➡️ МСКТ исследование патологического участка (при травме);

➡️ Общий анализ крови, кальций, калий, фосфор, магний, глюкоза в крови, гликированный гемоглобин, холестерин, ХЛВП, ХЛНП, гемостаз (коагулограмма), витамин Д, паратгормон (ПТГ);

➡️ ЭЭГ с мониторингом (ЭЭГ во время сна, суточный, ночной, длительный) - при судорогах;

ПЕРЕЧЕНЬ АНАЛИЗОВ ДЛЯ ОСМОТРА ХИРУРГА:

➡️ Общий анализ крови;

➡️ Общий анализ мочи;

➡️ Кровь на свертываемость;

➡️ Биохимический анализ крови (сахар крови, билирубин, мочевина, креатинин, общий белок, АЛТ , АСТ) ;

➡️ Гепатит В,С, ВИЧ;

➡️ УЗИ исследование патологического участка;

➡️ МРТ или МСКТ исследование патологического участка;

➡️ Экспресс-тест на COVID-19

Адрес: г. Самарканд, ул. Исаева, 16.

ℹ️ Подробная информация по телефонам: +998973900102, +998972850750

Зарина Хакбердиева

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