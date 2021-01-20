» » » Индийские врачи проведут бесплатные консультации для самаркандцев
﻿
  • 20 январь 2021 18:24
  • 66

Индийские врачи проведут бесплатные консультации для самаркандцев

Клиника ZARMED PRATIKSHA Bog’ishamol планирует провести бесплатные консультации с приглашением индийских врачей из многопрофильной клиники W PRATIKSHA. Так, с 19 по 25 января, в клинике будут принимать абдоминальный хирург доктор Дхармендер Шарма и врач-нейрохирург профессор Рамдас.

 


Боль в спине, нарушение спинного мозга, шейный остеохондроз, головная боль и другие патологии.  С подобными жалобами гости и жители Самарканда в ближайшие пять дней могут обратиться к нейрохирургу из Индии. Доктор Рамдас вместе со своим коллегой в рамках договоренности с клиникой ZARMED проконсультирует и назначит необходимое лечение.

 

-В Узбекистан я приехал три года назад,-говорит иностранец. –Два года проработал в частной клинике в Ташкенте, провел более двухсот нейрохирургических операций. Цель моего визита в солнечную страну, в частности, в Самарканд заключается не только в проведении консультации, но и обучении молодых специалистов навыкам современной медицины. В будущем я планирую проводить операции и в Самарканде. Для проведения сложных хирургических вмешательств в клинике ZARMED PRATIKSHA Bog’ishamol имеются все условия.

 

Во время консультации нейрохирурга полный курс лечения был назначен Махаррам Исмаиловой, которая пожаловалась врачу на частые головокружения. МРТ-исследования головного мозга выявили у больной признаки сосудистой энцефалопатии с умеренной субатрофией вещества и коры головного мозга, наличие множественных очагов сосудистого генеза в белом веществе.

 

Отдельный кабинет в самаркандской клинике также выделен для абдоминального хирурга Дхармендра Шарма. Пациенты обращаются к нему с различными жалобами- сахарный диабет, опухоли желудочно-кишечного тракта, толстой и прямой кишки, геморрой и другие.

 

Необходимо отметить, что многопрофильная клиника ZARMED PRATIKSHA Bog'ishamol - это одна из крупнейших многопрофильных медицинских клиник в Узбекистане, ведущая историю своего существования с 2010 года. Здесь можно пройти комплексное лечение кардиологических, неврологических, нейрохирургических, ортопедических заболеваний.

 

Напомним, прием индийских специалистов продлится до 25 января. Ниже представляем перечень анализов для осмотра нейрохирурга и абдоминального хирурга.

 

ПЕРЕЧЕНЬ АНАЛИЗОВ ДЛЯ ОСМОТРА НЕЙРОХИРУРГА:

МРТ исследование патологического участка;

МСКТ исследование патологического участка (при травме);

Общий анализ крови, кальций, калий, фосфор, магний, глюкоза в крови, гликированный гемоглобин, холестерин, ХЛВП, ХЛНП, гемостаз (коагулограмма), витамин Д, паратгормон (ПТГ);

ЭЭГ с мониторингом (ЭЭГ во время сна, суточный, ночной, длительный) - при судорогах;

 

ПЕРЕЧЕНЬ АНАЛИЗОВ ДЛЯ ОСМОТРА ХИРУРГА:

Общий анализ крови;

Общий анализ мочи;

Кровь на свертываемость;

Биохимический анализ крови (сахар крови, билирубин, мочевина, креатинин, общий белок, АЛТ , АСТ) ;

Гепатит В,С, ВИЧ;

УЗИ исследование патологического участка;

МРТ или МСКТ исследование патологического участка;

Экспресс-тест на COVID-19

 

Адрес: г. Самарканд, ул. Исаева, 16.

Подробная информация по телефонам: +998973900102, +998972850750

 

Зарина Хакбердиева

На правах рекламы


Похожие статьи:
﻿
Самаркандский врач подарил надежду пациенту, которому практически отрезало руку бензопилой

Самаркандский врач подарил надежду пациенту, которому практически отрезало руку бензопилой

Новости Самарканда / Видео Новости / ТОП
﻿
В Самаркандской области имеется 12 пунктов забора крови клинико-диагностического центра

В Самаркандской области имеется 12 пунктов забора крови клинико-диагностического центра "Иннова"

Новости Самарканда / Видео Новости / ТОП
﻿
В клинике «Bionur medservis» будут проводить операции с участием индийских врачей

В клинике «Bionur medservis» будут проводить операции с участием индийских врачей

Новости Самарканда / Видео Новости / ТОП
﻿
Бесплатные консультации от турецкого специалиста

Бесплатные консультации от турецкого специалиста

Новости Самарканда / Видео Новости
﻿
В Самарканде открылся новый клинико-диагностический центр «INNOVA»

В Самарканде открылся новый клинико-диагностический центр «INNOVA»

Общество / Новости Самарканда / ТОП
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика