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  • 20 январь 2021 11:52
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В городе Самарканд будут установлены энергосберегающие насосы

В целях дальнейшего улучшения качества жизни населения, повышения уровня обеспечения водоснабжения граждан, установки современных энергосберегающих и экономичных технологий, эффективного и рационального использования природных и финансовых ресурсов продолжается заключение договоров с международными компаниями.

 

В городе Самарканд будут установлены энергосберегающие насосы

 

Так, 19 января 2021 года между АО "Узсувтаъминот", ООО "Самарканд сув таъминот" и компанией "GRUNDFOS South East Europe Kft" Дании подписан трёхсторонний договор в формате онлайн о поставке энергосберегающего насосного оборудования.

 

Согласно договору в 2021-2022 годах в водные сооружения города Самарканд будет установлено 249 насосов и прилегающие к ним приборы на кредитной основе. Срок окупаемости проекта составляет 5 лет, в результате в год будет сэкономлено свыше 27 миллионов киловатт электроэнергии (12,3 миллиарда сумов). В результате замены имеющихся насосов на энергосберегающие будет сэкономлено 50 процентов электроэнергии.

 

Согласно расчетам в установке нового оборудования не учитывается снижение затрат на амортизацию для ремонта старого оборудования, что принесет пользу и для конечного потребителя. В результате реализации данного проекта предусмотрено дальнейшее улучшение уровня водоснабжения населения города Самарканд.


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