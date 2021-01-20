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  • 20 январь 2021 10:27
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Недовольный ремонтом дороги самаркандец напал на соседа с серпом

Недовольный ремонтом дороги самаркандец напал на соседа с серпомВ Самарканде мужчина набросился на соседа с серпом из-за недовольства по проведению ремонтных работ дороги, сообщает Repost со ссылкой на издание Daryo.

 

По данным пресс-службы МВД Самаркандской области, 18 января в 10:00 гражданин Х.Н. 1999 года рождения, живущий в махалле «Терсак» Ургутского района Самаркандской области поругался с соседом Х.О. 1994 года рождения из-за ремонта дороги возле дома.

 

Во время скандала Х.О. ударил серпом, который он все это время держал в руке, по лицу и голове Х.Н.. В результате гражданин Х.Н. обратился в медицинскую ассоциацию Ургутского района.

 

В настоящее время в отделе МВД Ургутского района проводится расследование.

Недовольный ремонтом дороги самаркандец напал на соседа с серпом


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